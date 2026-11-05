Fetalife desarrolla incubadora líquida para prematuros extremos con apoyo hospitalario

La spinoff Fetalife y hospitales catalanes crean un soporte vital líquido para neonatos de 22 a 26 semanas. Buscan ensayos en 2029.

La empresa spinoff Fetalife, con sede en Barcelona, ha logrado un avance significativo en la medicina neonatal al desarrollar un sistema de soporte vital líquido diseñado para salvar a bebés extremadamente prematuros. Este innovador dispositivo recrea las condiciones del útero materno, permitiendo que los fetos nacidos entre la semana 22 y la 26 de gestación continúen su desarrollo orgánico de manera segura. La iniciativa es el resultado de una colaboración multidisciplinaria que integra al Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital Clínic y la Universitat de Barcelona, contando con el respaldo financiero y técnico de la Fundación la Caixa.

El prototipo representa un hito científico crucial al haber mantenido con éxito a un modelo fetal de oveja en este entorno líquido durante 21 días continuos, seguido de una transición exitosa hacia la vida neonatal sin sufrir daños neurodesarrollativos. Este logro preclínico es el más prolongado registrado hasta la fecha, demostrando la viabilidad de extender el tiempo de maduración de los órganos vitales fuera del cuerpo materno. La compañía ahora busca recaudar ocho millones de euros para financiar la próxima fase de ensayos clínicos en humanos, los cuales están previstos para iniciarse entre finales de 2028 y principios de 2029.

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Componentes del soporte vital líquido

El sistema está compuesto principalmente por una cápsula tecnológica denominada Amnioshell, la cual se llena con líquido amniótico sintético para sumergir al neonato. Este diseño protege la piel frágil del bebé y evita la necesidad de una respiración aérea inmediata, mientras una placenta artificial se encarga de oxigenar y nutrir al paciente a través del cordón umbilical. Esta configuración permite que los órganos, que en estos casos suelen estar inmaduros, maduren en un entorno controlado que imita fielmente la gestación.

La tecnología aborda directamente el riesgo de displasia broncopulmonar y secuelas neurodesarrollativas que surgen cuando los bebés son forzados a respirar aire antes de que sus alvéolos estén preparados. Al mantener al feto sumergido, se reducen significativamente las infecciones y el estrés fisiológico asociado con la transición brusca al mundo exterior. Este enfoque busca democratizar el acceso a la medicina fetal de alta complejidad, asegurando que la innovación científica beneficie a toda la ciudadanía sin exclusión.

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Posiciones de los stakeholders y financiación

Los investigadores del Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital Clínic y la Universitat de Barcelona, operando en el marco de BCNatal, han impulsado esta investigación con un objetivo claro de impacto social escalable. El equipo liderado por la Fundación la Caixa ha inyectado más de once millones de euros en la fase preclínica, con CaixaResearch aportando ocho millones de esa cifra. La intención es evitar que la implantación de esta incubadora exija reformas arquitectónicas millonarias en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

Para la etapa clínica, Fetalife está diversificando sus fuentes de capital mediante la búsqueda de subvenciones, capital riesgo y una campaña de crowdfunding. La estrategia empresarial incluye diseñar un sistema con código abierto y bajo coste para reducir las barreras de acceso hospitalario. La compañía ha declarado que su ambición no es vender un dispositivo de lujo para clínicas minoritarias, sino crear una solución integrada en los hospitales públicos europeos que pueda ser adoptada una vez superada la validación.

Impacto real y próximos pasos clínicos

Entre 500 y 600 bebés nacen prematuramente en España cada año dentro del rango de viabilidad de la semana 22 a la 26, enfrentando desafíos críticos en pediatría moderna. La próxima fase del proyecto implica completar la verificación regulatoria y el desarrollo industrial antes de los primeros ensayos en el Hospital Sant Joan de Déu. Estos estudios evaluarán la seguridad y factibilidad del sistema en humanos, marcando el camino para su adopción generalizada en sistemas sanitarios públicos.

La validación clínica está programada para finales de 2028 o principios de 2029, momento en el que se determinará la viabilidad de extender la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los neonatos. Hospitales europeos ya han expresado interés formal en adoptar esta tecnología pionera para sus unidades neonatales tras completar las fases de validación. Este esfuerzo conjunto busca reconciliar la velocidad de la tecnología disruptiva con el ser humano, ofreciendo una segunda oportunidad donde antes existía un límite biológico infranqueable.