Festividades y memorias de santos en el 305

El santoral digital del Vaticano nombra y distribuye en el calendario los casi 7.000 santos y beatos reconocidos por la Iglesia. San Quirico, Santa Julita, Santa Lutgarda, San Ferreol, San Ferrucio, San Ticón, San Similiano y San Benón son algunos de los santos y beatos que se celebran hoy en el 305. Julita no quiso abjurar de su religión y por ello se vio obligada a ver morir a su hijo, que se había proclamado cristiano, aunque era solo un niño. Por eso, Quirico se convirtió en uno de los mártires más jóvenes, obispo de Meissen (Sajonia, actual Alemania), que fue depuesto de su sede y enviado al exilio por defender la unidad de la Iglesia y mantenerse fiel al Romano Pontífice a principios del siglo XII.

Hoy, el martes 16 de junio, se celebran las festividades de San Quirico , Santa Julita , Santa Lutgarda , San Ferreol , San Ferrucio , San Ticón , San Similiano y San Benón , entre otros santos y beatos del 305.

Según el santoral digital del Vaticano, estos fueron arrestados en Tarso, en la actual Turquía. Julita no quiso abjurar de su religión y por ello se vio obligada a ver morir a su hijo, que se había proclamado cristiano, aunque era solo un niño.

Por eso, Quirico se convirtió en uno de los mártires más jóvenes, obispo de Meissen (Sajonia, actual Alemania), que fue depuesto de su sede y enviado al exilio por defender la unidad de la Iglesia y mantenerse fiel al Romano Pontífice a principios del siglo XII. El santoral de hoy, 16 de junio, festeja y elogia las siguientes conmemoraciones y memorias de santos.

Estas son lasMartirologio Romano es el documento que nombra y distribuye en el calendario los casi 7.000 santos y beatos reconocidos por la Iglesia. por sus relaciones especiales con las divinidades o por una particular elevación ética. Mientras que la consideración de beato constituye el tercer paso en el camino de la canonización





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