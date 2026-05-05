Ferrovial e Indra lideran el crecimiento de accionistas en el mercado español

Ferrovial e Indra destacan por su aumento significativo de accionistas, con un 66% y 48% respectivamente en dos años. Ferrovial ha ganado atención tras su entrada en el Nasdaq 100, mientras que Indra se beneficia del contexto geopolítico. Coca-Cola EP, Amadeus e Iberdrola lideran el top 15 de empresas con más accionistas.

El interés por Ferrovial ha crecido de manera exponencial en los últimos dos años, con un aumento del 66% en su base de accionistas. Este crecimiento se ha visto impulsado en gran medida por su inclusión en el Nasdaq 100 en diciembre, lo que ha atraído a más de 200 gestoras que replican al grupo en sus índices con participaciones que oscilan entre el 0,01% y el 0,1%.

La compañía, presidida por Rafael del Pino, se ha convertido en un foco de atención para los inversores, especialmente en el sector de infraestructuras. Por otro lado, Indra ha experimentado un notable aumento en su valor bursátil, casi duplicándose debido al contexto geopolítico actual. Bajo la dirección de José Vicente de los Mozos, la empresa ha captado el interés de nuevos inversores, con un crecimiento del 48% en dos años y un 25% desde abril de 2025.

Actualmente, Indra cuenta con alrededor de 188 accionistas con más del 0,01% de su capital, destacando la reciente venta del 14,3% por parte de los hermanos Escribano, que eran el segundo accionista de referencia tras Sepi. En el otro extremo, empresas como Repsol y Cellnex han visto una disminución en su número de accionistas, con una caída del 8% en el último año.

El exclusivo 'club' de los 200 inversores ha pasado de ocho a diez empresas, con la incorporación de Inditex y Merlin. Coca-Cola EP, Amadeus e Iberdrola continúan liderando el top 15, mientras que Indra ha entrado en este selecto grupo en lugar de Bankinter. Entre los bancos, Santander, Bankinter, Sabadell y BBVA destacan por su popularidad entre los inversores.

Por otro lado, empresas como Squirrel e Innovative Solutions mantienen un único accionista de control, lo que contrasta con la diversificación de accionistas en otras compañías. La presidenta de Coca-Cola EP, Sol Daurella, y el CEO de Amadeus, Luis Maroto, lideran empresas que han mantenido su posición en el top 15 por tercer año consecutivo





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ferrovial Indra Nasdaq 100 Accionistas Coca-Cola EP

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daniel Loeb, el elegante activista que llega a IndraGraduado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, se incorporó a la redacción de Expansión en 2015. Escribe noticias de última hora de Empresas, Mercados y Economía. También realiza reportajes para el suplemento Líderes y Tendencias y participa en el pódcast Genios de las Finanzas.

Read more »

Indra y Escribano: Un año después, la fusión sigue en el aireA un año de las primeras conversaciones sobre la fusión entre Indra y Escribano Mechanical and Engineering, la operación permanece estancada debido a disputas entre el gobierno, Sepi y Ángel Escribano. La dimisión de Escribano como presidente de Indra eliminó un conflicto de interés, pero la negociación aún no se ha retomado.

Read more »

La banca europea avisa de su exceso de capital del 66% sobre BasileaReportero especializado en banca y finanzas. Antes, estuvo en la agencia internacional de noticias Reuters, donde cubrió empresas y mercados europeos, y en los periódicos El País y elEconomista, dedicándose a temas económicos. Italiano, pero ciudadano del mundo.

Read more »

Teknei culmina la compra del negocio de BPO de IndraCompradora y vendedora sellaron la operación el pasado 30 de abril tras los habituales controles y auditorías, según ha comunicado este martes la nueva propietaria. La compra se...

Read more »

Indra y Escribano: Un año de incertidumbre en la posible fusiónLa fusión entre Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EMandE) se encuentra estancada tras un año de negociaciones y polémica, principalmente por diferencias entre Moncloa y Ángel Escribano. Aunque la operación no está descartada, la retirada de EMandE de las negociaciones y la dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra han complicado el proceso.

Read more »

Escribano Mechanical and Engineering vende su participación en IndraLos hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de Escribano Mechanical and Engineering, han vendido su participación del 14,3% en Indra por 1.320 millones de euros, tras la presión para resolver un conflicto de interés y avanzar en la posible integración de ambas empresas.

Read more »