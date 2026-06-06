Ferreras asegura que UGT no se dejará intimidar por las amenazas de corrupción

El secretario general de UGT ha asegurado que su partido no se dejará intimidar por las amenazas de corrupción y que seguirá denunciando los casos de corrupción en el Gobierno, incluso si se trata de miembros del PSOE.

El secretario general de UGT , Pepe Ferreras , ha asegurado que su partido no se dejará intimidar por las amenazas de corrupción y que seguirá denunciando los casos de corrupción en el Gobierno, incluso si se trata de miembros del PSOE .

Ferreras ha hecho un llamado a la izquierda española a no taparse la nariz y a no mirar para otro lado ante la corrupción, y ha asegurado que UGT seguirá luchando por la justicia y la transparencia. En un tono firme, Ferreras ha asegurado que su partido no se dejará amedrentar por las amenazas y que seguirá denunciando los casos de corrupción, incluso si se trata de miembros del PSOE.

Ha hecho un llamado a la izquierda española a no taparse la nariz y a no mirar para otro lado ante la corrupción, y ha asegurado que UGT seguirá luchando por la justicia y la transparencia. En otro tema, el papa ha presentado a España como ejemplo histórico de convivencia y ha pedido abandonar las narrativas divisivas. Los profesores de Valencia siguen en lucha y la huelga podría alargarse hasta septiembre.

En otro tema, Trump ha calificado a los líderes de Irán de fuertes y orgullosos y ha reducido las posibilidades de cerrar un acuerdo próximamente. Ha asegurado que llevará tiempo llegar a un acuerdo con Irán





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