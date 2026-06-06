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Ferreras asegura que UGT no se dejará intimidar por las amenazas de corrupción

Política News

Ferreras asegura que UGT no se dejará intimidar por las amenazas de corrupción
UGTFerrerasCorrupción
📆6/6/2026 5:36 PM
📰sextaNoticias
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El secretario general de UGT ha asegurado que su partido no se dejará intimidar por las amenazas de corrupción y que seguirá denunciando los casos de corrupción en el Gobierno, incluso si se trata de miembros del PSOE.

El secretario general de UGT , Pepe Ferreras , ha asegurado que su partido no se dejará intimidar por las amenazas de corrupción y que seguirá denunciando los casos de corrupción en el Gobierno, incluso si se trata de miembros del PSOE .

Ferreras ha hecho un llamado a la izquierda española a no taparse la nariz y a no mirar para otro lado ante la corrupción, y ha asegurado que UGT seguirá luchando por la justicia y la transparencia. En un tono firme, Ferreras ha asegurado que su partido no se dejará amedrentar por las amenazas y que seguirá denunciando los casos de corrupción, incluso si se trata de miembros del PSOE.

Ha hecho un llamado a la izquierda española a no taparse la nariz y a no mirar para otro lado ante la corrupción, y ha asegurado que UGT seguirá luchando por la justicia y la transparencia. En otro tema, el papa ha presentado a España como ejemplo histórico de convivencia y ha pedido abandonar las narrativas divisivas. Los profesores de Valencia siguen en lucha y la huelga podría alargarse hasta septiembre.

En otro tema, Trump ha calificado a los líderes de Irán de fuertes y orgullosos y ha reducido las posibilidades de cerrar un acuerdo próximamente. Ha asegurado que llevará tiempo llegar a un acuerdo con Irán

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