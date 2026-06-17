Fernando Sáenz, estrella Michelin: "Mercadona ha modificado el paladar de los españoles"

El heladero y chef con estrella Michelin Fernando Sáenz afirma que Mercadona, a través de su marca blanca Hacendado, ha redefinido el estándar de sabor para los consumidores españoles, modelando sus preferencias y condicionando la oferta de toda la distribución.

El reconocido heladero Fernando Sáenz , galardonado con una estrella Michelin, ha lanzado una contundente afirmación sobre la influencia de Mercadona en los hábitos alimenticios de los españoles.

Según Sáenz, la cadena de supermercados valenciana, líder indiscutible del sector de la distribución nacional con aproximadamente el 29,5% de cuota de mercado y unos ingresos anuales que superan los 41.000 millones de euros, ha logrado algo que va más allá de las cifras económicas: ha moldeado el paladar colectivo. A través de su amplia red de más de 1.600 tiendas, presentes en todas las provincias de España, y especialmente mediante su marca blanca Hacendado, Mercadona habría conseguido que sus productos se conviertan en el nuevo referente de sabor para la población.

"Juan Roig ha modificado el paladar de los españoles. A la gente le gustan las cosas conforme las ha comprado en Mercadona", señala Sáenz en una entrevista, sugiriendo que los consumidores ya no juzgan los alimentos por su perfil tradicional, sino por su similitud con las versiones de la cadena.

El heladero ilustra esta idea con ejemplos cotidianos como las salchichas de leche, el fiambre, el yogur o el chorizo, productos cuyo estándar de calidad y sabor ha sido redefinido en la mente del consumidor medio. Esta fidelización al "sabor Mercadona" representa, a su juicio, una transformación profunda en la cultura gastronómica española, donde los competidores y las recetas clásicas se adaptan ahora a la propuesta del gigante de la distribución.

Esta perspectiva de Sáenz no solo es una observación sociológica, sino también una valoración desde su propia experiencia como empresario gastronómico. Regente de un obrador y heladería en Logroño, el chef reconoce la eficacia del modelo de Mercadona, aunque declare no comulgar completamente con su filosofía.

"Lo podemos criticar o no, pero él tiene una línea de trabajo y yo creo que él por donde va, o sea, lo está cumpliendo, lo está haciendo muy bien", admite, destacando su capacidad para generar empleo y definir las preferencias del mercado. Sin embargo, se muestra crítico con la visión del presidente de Mercadona, Juan Roig, quien ha pronosticado la desaparición de las cocinas en favor de la comida preparada.

Sáenz aboga por un pacto educativo que rescate la cultura culinaria desde la escuela y exige "una responsabilidad social de la administración" que evite que las decisiones sobre la alimentación recaigan únicamente en los intereses empresariales. En un contexto más amplio, las declaraciones de Sáenz se suman a un debate nacional sobre la homogeneización del gusto y la pérdida de diversidad gastronómica.

Su análisis conecta con discursos que advierten sobre el poder de las marcas blancas para imponer estándares uniformes, dejando poco espacio para Productos tradicionales o de pequeños productores. El fenómeno descrito por el heladero refleja una paradoja: mientras España mantiene una rica herencia culinaria reconocida internacionalmente, el día a día de los hogares podría estar siendo guiado por los catálogos de los grandes distribuidores.

La fidelidad del cliente a Mercadona, que Sáenz califica de "totalmente entregada", plantea interrogantes sobre la capacidad de resistencia de otros modelos comerciales y la evolución futura de la alimentación en el país. La discusión, en definitiva, trasciende el terreno económico para adentrarse en cuestiones de identidad cultural, educación alimentaria y el equilibrio entre conveniencia y tradición





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