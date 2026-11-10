Fernando Mendoza podría debutar como titular de los Raiders tras el traspaso de Kirk Cousins

Los Raiders de Las Vegas enviaron a Kirk Cousins a los Vikings y abren el camino para que Fernando Mendoza asuma como mariscal de campo titular en la NFL.

Fernando Mendoza, mariscal de campo estadounidense de raíces cubanas y primera selección del Draft 2026, podría comenzar oficialmente su etapa como quarterback titular de los Raiders de Las Vegas el próximo fin de semana. El equipo envió a su titular Kirk Cousins de vuelta a los Vikings de Minnesota, apenas unas horas antes de que cerrara la ventana de traspasos de una temporada que ya tiene nueve de las 16 semanas del calendario regular disputadas.

El movimiento se produjo después de que Carson Wentz, exmariscal de los Eagles, asumiera la ofensiva de los Vikings este lunes en casa ante los Bills. Su actuación fue tan negativa que obligó a la directiva de Minnesota a buscar opciones de traspaso en las horas siguientes.

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Cómo se concretó el traspaso de Kirk Cousins

Los Vikings recibieron a Kirk Cousins a cambio de una selección de tercera ronda del Draft 2027, que cedieron a los Raiders de Las Vegas. El acuerdo beneficia a ambas organizaciones, según el planteamiento de la propia fuente.

Minnesota cuenta con una de las mejores defensivas de todo el fútbol americano y con Justin Jefferson, uno de los mejores receptores abiertos de la liga. Sin embargo, el puesto de mariscal de campo se convirtió en un problema para un equipo que tiene marca de seis triunfos y dos derrotas en lo que va del año.

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Los Vikings comenzaron la temporada con Kyler Murray, exjugador de los Cardinals, al mando de la ofensiva. Sus números fueron pobres y después se lesionó. Kirk Cousins, quien pasó cinco años con los Vikings y conoce muy bien a Justin Jefferson, llega ahora para aportar experiencia en la carrera de Minnesota hacia el Super Bowl.

Por qué los Raiders apuestan por Fernando Mendoza

Los Raiders adquirieron a Kirk Cousins durante la pretemporada para moldear con tiempo y paciencia a Fernando Mendoza. El plan original buscaba que el joven se adaptara física y técnicamente al nivel más alto de competencia, mientras el equipo sigue en formación.

Mendoza, último ganador del Trofeo Heisman, otorgado al mejor jugador de fútbol americano universitario, fue seleccionado con la primera elección del Draft 2026. El año pasado llevó a los Hoosiers de Indiana a su primer título nacional universitario. Es nieto de un cubano que huyó de la isla en 1960, y su abuela también es cubana.

Con Kirk Cousins como titular, los Raiders registraron cuatro victorias y cinco derrotas. Sus cinco derrotas llegaron ante Chiefs, Patriots, 49ers, Rams y Bills, equipos de alto nivel, y el veterano terminó como quinto entre los mariscales de campo de la NFL en yardas completas por aire hasta su salida.

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Desafíos de Mendoza en la ofensiva de Las Vegas

Fernando Mendoza tendrá que lanzar con frecuencia, porque los Raiders apenas acumulan 642 yardas por tierra en la temporada. Sus rivales han corrido 1.361 yardas, con un promedio de 5,9 yardas por acarreo frente a 2,9 del equipo de Las Vegas.

Su principal objetivo será Brock Bowers, ala cerrada titular, quien lidera al equipo con 658 yardas por aire y seis touchdowns. Detrás aparecen Tre Tucker, con 529 yardas y cuatro anotaciones, considerado la mejor opción para pase profundo por su velocidad, y Michael Mayer, con 388 yardas y un touchdown.

En su único juego oficial en la NFL, durante la derrota de los Raiders ante los Patriots, Fernando Mendoza completó seis de ocho pases para 48 yardas y corrió una vez para tres yardas. No brilló, pero tampoco cometió errores, un dato que el propio análisis de la temporada considera relevante para su proceso de adaptación.