Fernando De la Rosa, embajador de Aston Martin, pide apoyo a empresas españolas para pilotos jóvenes

El embajador de Aston Martin, Fernando De la Rosa, ha expresado su preocupación por el futuro de la Fórmula 1 en España y por el relevo generacional de pilotos jóvenes. En una entrevista en 'Radio Marca', De la Rosa pidió a las empresas españolas que apoyen a los pilotos jóvenes.

El embajador de Aston Martin , Fernando De la Rosa, ha expresado su preocupación por el futuro de la Fórmula 1 en España y por el relevo generacional de pilotos jóvenes .

En una entrevista en 'Radio Marca', De la Rosa pidió a las empresas españolas que apoyen a los pilotos jóvenes, como Fernando Alonso, Carlos Sainz y otros, ya que tiene miedo de que no haya suficiente suerte para que sigan apareciendo pilotos de este nivel sin un programa sólido de apoyo. Aunque la Fórmula 1 está en un momento muy bueno en nuestro país, según De la Rosa, la falta de apoyo a los pilotos jóvenes es un problema que debe ser abordado.

El expiloto también habló sobre la situación política en España, rechazando un adelanto electoral y respondiendo a la mención de 'señor P.S.

' de Feijóo preguntando 'quién es M.Rajoy'. Además, se mencionó la visita del papa a Barcelona, donde se celebraron una misa en la Sagrada Familia y una visita a la prisión, en conmemoración de los 100 años de la muerte de Gaudí. En otro orden de cosas, una profesora en Jaén fue detenida por agresión sexual a un alumno de 14 años, a quien aseguró que 'mantienen una relación' sentimental y sexual.

Finalmente, se informó sobre un incendio en Villanueva de los Castillejos (Huelva) que ha calcinado casi 4.000 hectáreas, por lo que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplegó en la zona para sofocar el fuego





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