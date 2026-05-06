Fernando Clavijo rechaza la escala del crucero con hantavirus en Canarias y pide reunión urgente con Sánchez

El presidente de Canarias critica la falta de información y coordinación del Gobierno central ante la posible llegada del crucero afectado por el hantavirus, generando un debate sobre la gestión de la crisis sanitaria.

El presidente de Canarias , Fernando Clavijo , ha rechazado de manera contundente que el crucero afectado por el hantavirus realice escala en las islas. En una declaración a 'Onda Cero', recogida por Europa Press, Clavijo ha solicitado una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumentando que la decisión no se basa en ningún criterio técnico y que no existe información suficiente para garantizar la seguridad de la población canaria.

Además, ha criticado al Gobierno central por lo que considera una deslealtad institucional y falta de profesionalidad, al no haberle mantenido informado sobre el asunto. Clavijo también ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, la falta de explicaciones sobre los criterios seguidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en este caso.

'No puedo permitir que entre en Canarias', ha insistido el presidente autonómico. Por su parte, el Gobierno español, siguiendo las recomendaciones de la OMS y la Unión Europea, había aceptado que el crucero hiciera escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

Sin embargo, la postura de Clavijo refleja la preocupación de las autoridades canarias ante un posible riesgo sanitario. La situación ha generado un debate sobre la coordinación entre las administraciones y la transparencia en la gestión de crisis sanitarias. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se produzcan más desarrollos en este asunto, ya que las autoridades continúan evaluando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los afectados





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