El pintor colombiano Fernando Botero reinterpretó la Mona Lisa con su estilo "boterismo" y exponen su obra en la galería London. Se destacó en el ámbito internacional y el valor de su obra aceptó los variadas pagos

En el vasto panorama de la pintura contemporánea, el legado del artista colombiano Fernando Botero ocupa un lugar destacado gracias a su estilo distintivo, conocido como "boterismo".

Entre sus obras más reconocidas se encuentra la versión de la Mona Lisa de 1978, en la que la famosa mujer de la ópera renacentista es reinterpretada con la característica voluptuosidad y proporciones alargadas que definen al pintor. En esta pieza, una mujer vestida de verde se dirige al espectador con una mirada directa y enigmática mientras un velo translúcido cubre su cabello oscuro y rizado.

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La Mona Lisa de Botero en Londres

El fondo del cuadro despliega un paisaje natural que contrasta con la estatura imponente de la figura, la cual presenta una cabeza grande, cejas apenas visibles, y facciones pequeñas, todo ello enmarcado en el estilo monumental que la hace reconocer de inmediato como obra de Botero. A más de cuarenta años tras la muerte del artista, la galería Opera Gallery London sigue promocionando su trabajo con la exposición titulada "Fernando Botero: In Praise of an Amplified World" (Elogio de un Mundo Amplificado).

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La exposición abre sus puertas al público y se mantiene activa hasta finales de noviembre, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de experimentar la visión bohemia y lúdica de Botero sobre los objetos cotidianos, las figuras humanas y la escena artística con un tamaño mayor y volumen exagerado. El pintor y escultor creó obras que abarquaban desde una pintura simple hasta una escena completa en la que se le puede deutlich reconocer. Su estilo vol]][].

Esculturas y subastas de Botero

El botero también se ha convertido en referente internacional al exhibir sus esculturas en espacios públicos como la zona de Park Avenue en Nueva York o los Campos Elíseos en París, y el valor de su obra ha sido galardonado en un número significativo de subastas, y el mayor de una exitosa de sus pinturas