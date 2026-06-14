Fernando Alonso: Tal vez sea la última vez en Barcelona tras abandonar en el GP de España

Resumen del Gran Premio de España donde Fernando Alonso se retiró por problemas mecánicos, expresando su desánimo y la posibilidad de no volver a correr en Barcelona.

El Gran Premio de España fue, una vez más, un fin de semana para el olvido para Fernando Alonso y Aston Martin . En el circuito de Barcelona-Cataluña, donde el piloto asturiano ha logrado algunas de sus victorias más memorables, la afición esperaba poder disfrutar de su talento quizás por última vez en este trazado.

Sin embargo, la esperanza se desvaneció en la vuelta 40 cuando su AMR26 dijo basta. El monoplaza se detuvo justo delante de la grada que llevaba su nombre para este Gran Premio, un detalle que no hizo sino aumentar la frustración. Alonso rodaba último, sin opciones de alcanzar a los rivales, y la avería solo confirmó una tendencia que se viene repitiendo carrera tras carrera. El bicampeón mundial no ocultó su desánimo.

En declaraciones a los medios, Alonso admitió que la situación es cada vez más difícil de sobrellevar. Señaló que no es fácil mantener la ilusión cuando cada fin de semana lucha por ser último o penúltimo, a cuatro segundos de los coches de delante. El piloto, que siempre ha defendido la necesidad de esperar unas carreras para evaluar el rendimiento del equipo, empieza a mostrar signos de agotamiento.

Comentó que estar cerca de la gente ha sido lo mejor del fin de semana y que tal vez sea la última vez en Barcelona, dejando entrever la posibilidad de que no vuelva a correr en este circuito en el futuro. A pesar del desaliento, Alonso mantiene la esperanza en las próximas actualizaciones. Aston Martin tiene previsto introducir una evolución importante durante el verano que, según los ingenieros, podría dar el salto de rendimiento necesario para volver a ser competitivos.

Hasta entonces, el equipo deberá conformarse con luchar en la parte baja de la parrilla. Alonso insistió en que hay que esperar al verano, pero mientras tanto, tienen que seguir trabajando y no rendirse. La afición, que coreó su nombre durante todo el fin de semana, espera que ese ansiado paquete de mejoras llegue a tiempo para que Alonso pueda despedirse como merece.

Mientras, el piloto sigue acumulando kilómetros y experiencia que, espera, se traduzcan en resultados en la segunda mitad de la temporada. La situación de Aston Martin es preocupante. El equipo, que en 2023 llegó a pelear por los podios, ha caído a los últimos puestos de la parrilla en 2025. Los problemas de fiabilidad y falta de rendimiento son constantes.

Alonso, que fichó por el equipo británico con la esperanza de pelear por su tercer título mundial, se encuentra ahora en una posición en la que ni siquiera puede luchar por los puntos. La próxima cita será en Austria, donde se espera que el equipo pueda dar algún paso adelante, aunque las expectativas son moderadas. Mientras tanto, el piloto asturiano sigue demostrando su calidad al volante, pero necesita un coche que esté a la altura.

La afición española, que siempre ha estado a su lado, confía en que el verano traiga buenas noticias y que Alonso pueda volver a sonreír en un circuito que tanto le ha dado. El abandono en Barcelona no hizo sino aumentar la preocupación en el seno del equipo. Los mecánicos trabajan contrarreloj para encontrar soluciones a los problemas que aquejan al monoplaza.

Los rumores sobre un posible cambio de motorista o incluso de equipo se han intensificado, aunque Alonso ha reiterado su compromiso con Aston Martin. Dijo que no va a rendirse, pero que necesitan dar un paso adelante cuanto antes. La presión sobre el equipo es máxima, y las próximas carreras serán cruciales para determinar el rumbo de la temporada. La afición, mientras tanto, sigue apoyando incondicionalmente a su ídolo, esperando que el talento de Alonso pueda brillar de nuevo.

Hasta entonces, toca sufrir y confiar en que el verano traiga la ansiada evolución





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