Fernando Alonso evoca su etapa en Ferrari con 11 victorias y 96 carreras. Destaca su vínculo con Montezemolo y afirma que fue una época clave antes de su traslado a McLaren-Honda.

Fernando Alonso ha vuelto su mirada hacia el pasado para recordar sus años de competición vistiendo el icónico color rojo de Ferrari. El piloto andaluz, que disputó un total de 96 Grandes Premios bajo la bandera italiana, destaca una etapa marcada por la lucha constante por las victorias individuales y los campeonatos del mundo. Aunque finalmente se quedó con tres subcampeonatos, Alonso afirma que estuvo muy cerca de volver a proclamarse campeón mundial, una hazaña que se escapó por los pelos en varias ocasiones cruciales.

Logros estadísticos en la Scuderia

Las cifras de Alonso en Ferrari son un testimonio claro de su dominio y longevidad en la categoría. Durante su estancia en el equipo, el piloto alcanzó 11 victorias y sumó 44 llegadas a podio. Estos números reflejan no solo la velocidad del monoplaza y la capacidad del equipo, sino también la consistencia excepcional del asturiano en la pista. Sin embargo, la última temporada de Alonso en Ferrari fue la más complicada de su etapa en Maranello, ya que no registró ninguna victoria ni logró luchar por el título mundial en esa última campaña.

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Vínculos personales con la directiva

Más allá de los resultados en pista, Alonso resalta especialmente la calidad humana y profesional de las relaciones que estableció dentro de la organización. El piloto enfatiza que tenía una relación de verdadera amistad con figuras clave de la dirección del equipo. En concreto, Alonso menciona su estrecha colaboración y afecto hacia Luca Di Montezemolo, Stefano Domenicali y Massimo Rivola, reconociendo que estos vínculos fueron tan importantes como los logros deportivos.

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Transición a McLaren-Honda

El final de la etapa en Ferrari no fue pacífico para Alonso, quien decidió marcharse para buscar nuevas oportunidades competitivas. Tras un último año sin victorias y sin capacidad para pelear por el campeonato, el piloto eligió cambiar de aires. Esta decisión lo llevó a abandonar la Scuderia y unirse a McLaren-Honda, un paso que marcó el inicio de una nueva y compleja etapa en su carrera profesional tras su paso por el equipo de la pradera.