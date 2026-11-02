Fernando Alonso, optimista ante la próxima temporada de Fórmula 1 tras un año difícil

Fernando Alonso se muestra optimista de cara a la próxima temporada de Fórmula 1, tras el título de Kimi Antonelli en 2026 y los problemas de Aston Martin con Honda.

Con Kimi Antonelli ya coronado campeón del mundo en la temporada 2026, equipos, pilotos y aficionados de la Fórmula 1 miran ya hacia el próximo curso, que se presenta repleto de incógnitas. Fernando Alonso se muestra optimista de cara a esa nueva temporada y asegura que en Japón están ocurriendo muchas cosas detrás de las cámaras. Aún quedan carreras en el calendario, pero el Campeonato de Pilotos ya está decidido.

El piloto asturiano ha vuelto a sufrir con un monoplaza que ya es considerado uno de los grandes fracasos de la historia de la Fórmula 1. La escudería esmeralda, Aston Martin, buscaba regresar a las posiciones de batalla que alcanzó en 2023, tras dos años de declive. Sin embargo, los problemas técnicos impidieron al equipo, liderado por Adrian Newey, estar siquiera en la pelea por los puntos.

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Alonso y el largo historial con Honda

La relación de Alonso con los motores japoneses no es nueva. Su primer tropiezo con Honda llegó con McLaren en 2015, una etapa que duró tres años, hasta que el equipo decidió cambiar de motorista y pasarse a Renault. Ahora, el piloto vuelve a encontrarse con un proyecto marcado por la falta de rendimiento frente a los rivales más fuertes.

En esta ocasión, la marca nipona quiere reducir los tiempos de espera para poder competir al máximo nivel. Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, ha reconocido que la unidad de potencia necesita varios pasos para alcanzar a los principales competidores. También ha advertido de que, aunque el progreso avanza, no espera que ese rendimiento llegue ya en la primera carrera de la próxima temporada.

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Según explicó Orihara, Honda prepara un importante paquete de mejoras para su unidad de potencia, que se introducirá en torno a la octava carrera del calendario. Esta actualización es clave para que el equipo pueda acercarse a los primeros puestos a lo largo del año.

Williams y Carlos Sainz con el FW48

El caso de Carlos Sainz tampoco es especialmente esperanzador, aunque por motivos distintos. Williams no cuenta con un motor de fábrica de Mercedes, pero la marca alemana, con su equipo de fábrica, ha logrado el Mundial esta temporada, lo que pone de relieve la distancia que separa a los equipos en la parrilla.

El FW48 ha dado pasos hacia delante, pero sigue estando muy lejos de los objetivos que se había marcado la escudería. Por ese motivo, las últimas carreras del año se están utilizando principalmente para probar soluciones de cara al curso que viene, y no tanto para sumar resultados inmediatos.

Cambios en plena temporada de Fórmula 1

Williams está aprovechando las nueve carreras que restan para afrontar un reto poco habitual: cambiar elementos del coche en mitad de la temporada. Normalmente, este tipo de modificaciones se realizan durante el parón invernal, pero el equipo ha decidido seguir este camino.

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La decisión responde a una orientación clara por parte de la alta dirección, que busca aprovechar cada carrera como una oportunidad de aprendizaje. Aunque el equipo se encuentre a mitad de la temporada, la prioridad es llegar al próximo curso con un monoplaza más competitivo y con conclusiones claras sobre lo que funciona.

Con el Campeonato de Pilotos ya resuelto y las incógnitas del futuro sobre la mesa, la atención se centra ahora en cómo evolucionarán los motores, los equipos y los pilotos en la siguiente temporada de Fórmula 1, donde Alonso, Sainz y el resto de la parrilla afrontarán nuevos retos.