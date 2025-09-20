Fernando Adrián y Daniel Luque triunfan en la Feria de la Antigua, marcando el regreso del torero tras su lesión

En una tarde marcada por el regreso triunfal de Fernando Adrián tras una grave lesión y la maestría de Daniel Luque, la Feria de la Antigua en Guadalajara vibró con una corrida llena de emociones. Perera también destacó, ofreciendo una tarde memorable para los aficionados.

Reapareció Fernando Adrián después de la aparatosa voltereta sufrida en Tovar, que le causó una fractura de apófisis espinosa y un traumatismo craneoencefálico, apenas unos días atrás. Lo hizo como mejor sabe, saliendo por la puerta grande, en una tarde donde la maestría de Luque volvió a imponerse, demostrando su excepcional entendimiento del terreno, los tiempos, los toques y la técnica.

El cartel se completaba con Miguel Ángel Perera, quien también dejó su huella en la arena, ofreciendo una tarde llena de emociones para los aficionados reunidos en la Plaza de Toros de Guadalajara.\El primer toro de la tarde, aunque inicialmente mostró cierta dificultad en el capote, evolucionó favorablemente en la muleta, mostrando movilidad y disposición. Perera, con gran habilidad, supo lidiarlo, buscando siempre la colocación adecuada para evitar que el animal se refugiara en las tablas. A pesar de un pinchazo previo, la estocada final fue letal, lo que, aunque no se materializó en un trofeo mayor, sí demostró la destreza del torero. El cuarto toro, por su parte, destacó por su empuje en el peto y su posterior calidad en la muleta. Duarte realizó una buena faena, brindándola al respetable y logrando una conexión especial con el público, basada en el toreo al natural. Perera se sintió cómodo con el animal, ejecutando muletazos largos y elegantes, finalizando con lucerinas. La estocada, rápida y efectiva, culminó una faena que le valió una oreja.\Luque, por su parte, brindó una actuación destacada en el segundo y quinto toro de la tarde. El segundo, con una buena salida, permitió a Luque lucirse con verónicas y, posteriormente, con una faena caracterizada por el temple y la elegancia. El quinto, más complicado, inicialmente se mostró reacio a la embestida, pero Luque, con paciencia y maestría, logró someterlo, ofreciendo naturales fabulosos y una estocada que mereció el reconocimiento del público. Fernando Adrián, tras su regreso, demostró una gran valentía y entrega en sus faenas. El tercero, un toro con tendencia a rajarse, fue enfrentado con firmeza por Adrián, quien consiguió meterse al público en el bolsillo y obtener una oreja. El sexto, con mucho genio, permitió a Adrián mostrar su valentía, realizando una faena de gran intensidad, culminando con una estocada precisa y, a pesar de requerir el uso del descabello en algunas ocasiones, obtuvo una segunda oreja, celebrada con entusiasmo por los aficionados.\La Feria de la Antigua en Guadalajara, celebrada el sábado 20 de septiembre de 2025, contó con una entrada casi llena y toros de la ganadería de Alcurrucén. Los resultados fueron los siguientes: Miguel Ángel Perera, silencio, oreja. Daniel Luque, oreja, silencio. Fernando Adrián, oreja, oreja. La tarde, llena de emociones y contrastes, confirmó el buen momento de los toreros y el interés del público por la Fiesta





abc_cultura / 🏆 62. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Fernando Adrián Daniel Luque Miguel Ángel Perera Feria De La Antigua Guadalajara

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Adrián J. Sáez: Manuel Vilas, residencia en VeneciaUna pequeña editorial publicará el diario de sus andanzas por la ciudad

Leer más »

El deseo de Fernando Alonso sobre su retirada de la F1: 'Quiero dejarlo en alto'El asturiano quiere volver a ser campeón una vez más antes de marcharse de la Fórmula 1: 'Cuando lo dejo quiero considerarme el mejor'.

Leer más »

Bank of America nombra a Fernando Vicario CEO de Merrill Lynch InternationalCorresponsal económico de Expansión. Es autor de una columna diaria sobre la actualidad de los mercados, titulada El Foco del Día. Además, está especializado en fusiones y adquisiciones (MandA) y es autor de la newsletter MandA Directo. Entre 2007 y 2020, fue corresponsal de Expansión en Londres.

Leer más »

Bank of America nombra a Fernando Vicario CEO de Merrill Lynch InternationalCorresponsal económico de Expansión. Es autor de una columna diaria sobre la actualidad de los mercados, titulada El Foco del Día. Además, está especializado en fusiones y adquisiciones (MandA) y es autor de la newsletter MandA Directo. Entre 2007 y 2020, fue corresponsal de Expansión en Londres.

Leer más »

Fernando Villalba, sindicalista, sobre rebajar las horas lectivas en los colegios: “Apenas afecta”Te contamos las razones por las que la nueva medida anunciada por el Gobierno es 'papel mojado' en este punto. Más información: Gabriel García rotundo sobre el dinero necesario para vivir solo: “Lo ideal es tener unos ingresos de al menos...”

Leer más »

Fernando Alonso vuelve a salvar a Aston Martin: 'Inesperado estar tan arriba'El piloto asturiano de Aston Martin consigue una heroica 11ª posición con un coche que apunta a quedarse fuera en Q1.

Leer más »