Fernández Díaz y Martínez declaran en el juicio de la Operación Kitchen

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, declararon en el juicio de la Operación Kitchen. La Fiscalía pidió 15 años de prisión y 33 de inhabilitación por encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz , y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez , declararon en el juicio de la Operación Kitchen . La Fiscalía pidió 15 años de prisión y 33 de inhabilitación por encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

El juicio ha tenido más de 150 testigos y se han escuchado decenas de audios durante las pruebas documentales. La Fiscalía Anticorrupción detalló que la supuesta operación estaba dirigida a obtener información y pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes. El Ministerio Fiscal pidió la misma pena de cárcel para Martínez.

El exministro Fernández Díaz envió mensajes de texto a su ex número dos, Francisco Martínez, dando cuenta del volcado de dispositivos del extesorero del PP. Se analizaron mensajes de texto que el exministro habría enviado a su ex número dos, dando cuenta del volcado de dispositivos del extesorero del PP. La Fiscalía pidió la nulidad de la nombramiento como funcionario de la Policía para el chófer de Bárcenas. También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios.

La pena más alta la solicita el Ministerio Fiscal es de 19 años de prisión para Villarejo, mientras que para el chófer de Bárcenas reclama una pena de 12 años y cinco meses de cárcel y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía. Tras las declaraciones de Martínez y Fernández Díaz, irán a testificar el resto de acusados





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