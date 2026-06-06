Feria del Libro de Madrid 2026: Lista completa de autores que firman hoy sábado 6 de junio

Consulta los horarios y casetas de los escritores más destacados que participan en las sesiones de firmas de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra en el Parque del Retiro.

La Feria del Libro de Madrid 2026 celebra su 85ª edición en el Paseo de Coches del Parque del Retiro, convirtiendo una vez más a la ciudad en la capital literaria del país durante el mes de junio.

Este año, bajo una temática que gira en torno a compartir historias, cultura y humor, editoriales, librerías y lectores se dan cita en uno de los eventos culturales más esperados. El recinto permanece abierto al público todos los días, ofreciendo un espacio para que niños, adultos y curiosos descubran las novedades editoriales.

Los horarios de las casetas son de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, y sábados y domingos de 10:30 a 15:00 y de 17:00 a 21:00. Dentro de esta programación, las sesiones de firmas son uno de los momentos más concurridos, ya que representan para muchos lectores la única oportunidad anual de conocer a sus autores favoros y conseguir un ejemplar dedicado.

Se recomienda acudir con antelación debido a las largas filas que suelen formarse. Entre los escritores que firmarán este sábado 6 de junio destacan nombres muy relevantes del panorama literario español e internacional. Julia Navarro, maestra del thriller histórico y político, estará en la caseta 290 de 11:00 a 14:00 y en la caseta 193 de 18:00 a 20:30.

Juan Gómez-Jurado, referente de la novela de suspense con ritmo cinematográfico, firmará en el Espacio de firmas Rosaleda - Zeiss junto a Bárbara Montes de 12:00 a 14:00. Fernando Aramburu, célebre por su exploración de la memoria histórica en obras como 'Patria', compartirá con sus lectores en la caseta 169 de 12:00 a 14:00 y en la caseta 357 de 19:00 a 21:00.

Manuel Vilas, uno de los poetas y narradores más destacados, tendrá tres sesiones: caseta 193 de 12:00 a 14:00, caseta 134 de 17:30 a 19:00 y caseta 336 de 19:00 a 20:30. Otras autoras de gran éxito como Clara Sánchez, Javier Sierra, Elvira Sastre, Luis García Montero o Leonardo Padura también tienen previstas múltiples paradas en diferentes casetas a lo largo de la jornada.

Además, un amplio elenco de escritores como David Trueba, Manuel Jabois, Paco Roca, Carmen Posadas o Máximo Huerta, entre otros, participará en las firmas. La diversidad de estilos y géneros, desde la novela negra hasta la poesía o el ensayo, refleja la vitalidad del ecosistema editorial español.

La Feria del Libro no solo es un punto de encuentro comercial, sino un festejo cultural donde la lectura se vive de cerca, se dialoga con los creadores y se celebre la importancia de la literatura en la sociedad. Este sábado, la oferta es especialmente amplia y promete llenar de historias y emociones el corazón del parque madrileño





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