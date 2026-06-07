Feria del Libro de Madrid 2026: Horarios y autores confirmados para las firmas de hoy, domingo 7 de junio

Consulta la lista completa de escritores que firmarán sus obras hoy, domingo 7 de junio, en la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, con horarios y ubicación de casetas. La cita, que se desarrolla en el Paseo de Coches de El Retiro, es la oportunidad ideal para conocer a tus autores favoritos y descubrir novedades editoriales.

La Feria del Libro de Madrid 2026 , que celebra su 85ª edición, se consolida un año más como el epicentro cultural de la literatura en español.

Ubicada en el tradicional Paseo de Coches del Parque de El Retiro, la feria reúne a librerías, editoriales y miles de lectores en una celebración que durante el mes de junio promueve historias, cultura y un toque de humor, siguiendo la temática de esta edición. El acceso es libre y los puestos permanecen abiertos en un horario amplio: de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, y los fines de semana de 10:30 a 15:00 y de 17:00 a 21:00.

Dentro de esta programación, las sesiones de firmas se convierten en uno de los momentos más esperados por el público, ya que ofrecen la oportunidad única de encontrar en un mismo espacio a algunos de los escritores más relevantes del panorama literario actual. Es recomendable llegar con antelación, pues las colas pueden ser extensas para saludar a los autores y obtener un ejemplar dedicado.

Entre los escritores que hoy, domingo 7 de junio, comparten su tiempo con los lectores destacan figuras de la talla de María Dueñas, Juan Gómez-Jurado, Fernando Aramburu, Blue Jeans, Marcos Chicot, Leonardo Padura, Mircea Cărtărescu, Jonathan Coe, Jesús Carrasco, Manuel Vilas, Albert Espinosa, Eva García Sáenz de Urturi y Julia Navarro, entre otros. Cada uno dispone de horarios y casetas específicas que van cambiando a lo largo del día, permitiendo que los asistentes puedan planificar su visita para coincidir con sus autores preferidos.

La variedad de estilos y géneros representados, desde la novela histórica y el thriller hasta la literatura contemporánea y la poesía, refleja la diversidad del ecosistema editorial español. La fiera no solo es un punto de encuentro comercial, sino un espacio de diálogo entre creadores y público, donde se celebran lanzamientos, se descubren nuevas voces y se revive el amor por la lectura en un ambiente festivo y accesible para todas las edades





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