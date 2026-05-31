Feria del Libro de Madrid 2026: Autores destacados y horarios de firmas del 31 de mayo

La 86ª Feria del Libro de Madrid se celebra en el Parque del Retiro durante el mes de junio, con más de 6.650 sesiones de firmas y una amplia participación de autores. Este domingo 31 de mayo, destacados escritores como Javier Cercas, Carmen Mola y Lorenzo Silva firmarán en diferentes casetas. Consulta los horarios y ubicaciones para no perderte la oportunidad de conocer a tus autores favoritos.

La Feria del Libro de Madrid 2026 celebra su 86ª edición en el Parque del Retiro, convirtiendo la ciudad en la capital literaria durante el mes de junio.

El evento, que reúne a editoriales, librerías y lectores, ofrece una amplia programación que incluye firmas de libros, presentaciones y actividades para todos los públicos. Las casetas, ubicadas en el Paseo de Coches, permanecen abiertas de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, y los fines de semana de 10:30 a 15:00 y de 17:00 a 21:00.

Entre los autores más destacados que participan este domingo 31 de mayo se encuentran Javier Cercas, Carmen Mola, Juan del Val, Carlos Sisí, Bernardo Atxaga, Elvira Sastre, Lorenzo Silva, Juan Luis Arsuaga, Antonio Muñoz Molina y Mikel Santiago, entre muchos otros. La amplia respuesta de público hace que se formen largas colas para obtener las firmas, por lo que se recomienda acudir con antelación.

Cada escritor cuenta con un horario y una ubicación específica en las casetas, que pueden consultarse en la programación oficial. Junto a las firmas, la feria organiza debates, talleres y actividades infantiles que complementan la experiencia cultural. La temática de este año gira en torno al humor y la reflexión social, con obras que exploran la actualidad política, la historia y las relaciones humanas.

Autores consagrados y nuevas voces coinciden en este espacio único de encuentro entre creadores y lectores, reforzando el importante papel del libro como vehículo de cultura y pensamiento. La Feria del Libro de Madrid se consolida así como uno de los eventos editoriales más relevantes del país, atrayendo a miles de visitantes que buscan descubrir novedades, reencontrarse con sus autores favoritos y sumergirse en la atmósfera festiva de la lectura





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