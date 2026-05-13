Fena magistral de Antonio Ferrera en la Quinta Corrida de la Feria de San Isidro

El torero Antonio Ferrera, un maestro en ciernes, mostró su tremenda generosidad y conocimiento en la Quinta Corrida de la Feria de San Isidro. Con una faena magistral, catapultó su talento y se ganó el respeto de los aficionados. La crítica también lo alabó por su actuación, pero la faena se quedó en una faena magistral.

Ahora que tanto se abusa del término maestro, que tanto se manosea, vamos a escribirlo en corto y por derecho: maestro es Antonio Ferrera. De auténtico magisterio su faena, que apenas valoraron los sabios ni los isidros, como los llamaba Joaquín Vidal.

Sí se lo reconoció los aficionados cabales, sabedores de que la lección que había impartido el torero con más heridas de guerra estaba al alcance de muy pocos; con ese toro, quizá, de ninguno más. Otro se hubiese limitado a quitarle las moscas, pero Ferrera, un Cossío de luces, enseñó su formidable conocimiento.

Fue una faena de las que sirven íntimamente y de las que habría que visionar en las escuelas a los que sueñan con ser toreros, que aquí no es todo me pongo bonito, me siento y me expreso. Para quien quisiera, y supiera verla, ahí quedó grabada su cátedra de cómo lidiar un toro, de cómo hacerlo hasta extraerle todo su fondo y robarle pases que se antojaban imposibles. Tremendamente generoso fue con el astifino y cincoño cuarto.

Qué dos agujas portaba. Clave fue el trato recibido, con esa lidia que perseguía el lucimiento del animal





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