El 29N impulsa una agenda feminista propia que prioriza vivienda y cuidados, rechazando el marco de la extrema derecha y defendiendo conquistas históricas.

Los movimientos feministas en España están redefiniendo su estrategia electoral de cara al 29N para establecer una agenda propia que trasciende la mera defensa reactiva de los derechos existentes. Esta aproximación busca evitar caer en los marcos narrativos impuestos por la extrema derecha, priorizando temas estructurales como la autonomía económica y los cuidados.

Manifiesto de 115 firmantes por la izquierda

Un grupo significativo de 115 mujeres, entre las que se incluyen expolíticas, escritoras, académicas y activistas históricas, firmó un manifiesto que solicitaba explícitamente el voto para las fuerzas de izquierda. El documento detallaba 13 razones fundamentales para apoyar a aquellas opciones políticas capaces de impedir la llegada de un gobierno reaccionario.

Also read El Supremo permitirá votar con el DNI electrónico en las elecciones del 29N

Entre las exigencias destacadas se encontraba la subida del salario mínimo, el reconocimiento del derecho al desempleo para las trabajadoras del hogar y reformas profundas en las leyes del aborto y de libertad sexual. Las firmantes argumentaron que estos avances requieren tiempo para consolidarse y que es necesario seguir conquistando nuevos derechos.

La diana en los derechos sexuales y reproductivos

A menos de dos semanas del 29N, algunas de estas conquistas sociales se encuentran nuevamente en el centro de la polémica política y social. El Partido Popular (PP) ha planteado revisar el derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a abortar sin necesidad de informar a sus tutores legales, lo que generó una fuerte reacción en la sociedad civil.

Advertisement

Paralelamente, Vox propone derogar completamente la legislación existente para la eliminación de la violencia machista. Estas iniciativas han vuelto a situar los derechos sexuales y reproductivos, así como las libertades de las personas LGTBIQ+, en el punto de mira de las formaciones de derecha y ultraderecha.

Riesgo de encasillamiento en la extrema derecha

La activista histórica Justa Montero sostiene que es fundamental no caer en los marcos de la extrema derecha para evitar que las reivindicaciones feministas queden limitadas a defender lo que ya se tiene, un patrimonio que no es compartido por todas las personas. Montero advierte sobre el peligro de que el debate político quede atrapado en un bucle de justificaciones constantes ante ataques y ninguneos.

Montero enfatiza que, si la discusión sobre la igualdad se reduce a responder a las iniciativas de la extrema derecha, los feminismos terminarán encasillados en los asuntos que los antifeministas decidan colocar en primer plano. Esta dinámica ignora que el programa de la derecha es, ante todo, un programa de políticas neoliberales que atenta contra las condiciones laborales y los servicios públicos.

Vivienda y cuidados como ejes de la autonomía

Muchas de las cuestiones que determinan la autonomía de las mujeres no requieren necesariamente una reforma legislativa polémica para seguir sin resolverse. El encarecimiento de los alquileres es un problema de acceso a un bien de primera necesidad que afecta de manera desigual a la población, especialmente a grupos vulnerabilizados como las mujeres y las personas migrantes.

Advertisement

La activista Pimentel destaca que no tener una vivienda implica que muchas mujeres deben aguantar y permanecer en hogares donde sufren violencias machistas. Pimentel exige que desde las posiciones feministas se reivindique una agenda propia que considere la organización de los cuidados como una prioridad absoluta.

Los feminismos reclaman a la política institucional un modelo de organización social que deje de trasladar a las mujeres, y en particular a las mujeres migrantes, la obligación de sostener ellas solas la vida cotidiana. Este enfoque se aleja de los planteamientos del PP y Vox, quienes en pleno 2026 mantienen ocurrencias y políticas que refuerzan imperativos de género patriarcales.