Expertas analizan cómo materializar las movilizaciones de 2018 en cambios reales en 2019. Desde la sentencia de La Manada hasta los casos de Ángela González, el camino hacia la justicia de género exige reformas estructurales urgentes.

El año 2019 se perfila como un punto de inflexión crucial para el movimiento feminista en España. Según el análisis de diversas expertas, el principal desafío consiste en transformar la energía movilizada durante 2018 en cambios concretos y palpables. Este periodo no ha sido una excepción histórica, sino un momento de ruptura donde las reivindicaciones trascendieron los círculos activistas tradicionales.

Del activismo a la transformación política

Las luchas por los derechos de las mujeres dejaron de ser periféricas para instalarse en el centro del debate público. Durante 2018, las protestas salieron a las calles, plazas, aulas, empresas y redes sociales, forzando a la sociedad y al Gobierno a enfrentar una realidad que previamente había sido ignorada.

Also read Trànsit estudia añadir carriles bus y limitar la velocidad para descongestionar las rondas de Barcelona

Este fenómeno, descrito como un tsunami, refleja el hartazgo acumulado contra el machismo y la desigualdad estructural. La periodista y escritora Nuria Varela señala que el movimiento busca activamente desprenderse del lugar que el patriarcado intenta asignarle, redefiniendo su papel en la esfera pública y privada.

La crisis de la justicia y la impunidad

La judicatura emergió como una protagonista central, tanto por sus errores como por sus aciertos. La sentencia del caso conocido como La Manada puso al descubierto graves deficiencias en el sistema judicial español. Expertas como Nuria Varela y Justa Montero criticaron la impunidad de jueces que dictan sentencias contrarias al espíritu de la ley y a un mínimo sentido de justicia.

Advertisement

Se cuestiona la falta de formación adecuada de la judicatura en materia de violencia de género. El voto particular del juez Ricardo González en La Manada, que juzgó en contra de los hechos probados, se cita como ejemplo de la distancia entre la aplicación judicial y la realidad de las víctimas.

Hitos positivos y reconocimiento estatal

No obstante, también se identificaron avances significativos. La sentencia de Ángela González por parte del Tribunal Supremo marcó un hito histórico. Por primera vez, se reconoció el mal funcionamiento de la justicia en este tipo de casos, condenando al Estado español a indemnizar a la víctima.

Este fallo, analizado por expertos como Bárbara Tardón, se considera positivo porque obliga a una reevaluación de las normas. Las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas sobre perspectiva de género deben ser de obligado cumplimiento, aunque su implementación enfrenta resistencias estructurales.

Metas para la materialización de derechos

El objetivo para el futuro inmediato es asegurar que lo que moviliza a la ciudadanía se concrete en políticas efectivas. La justicia patriarcal ha mostrado algunas mejoras, pero persisten desafíos importantes en la protección y reparación de las víctimas.

Advertisement

Las expertas coinciden en que la intensidad de 2018 ha puesto temas cruciales sobre la mesa. La transformación requiere superar la indiferencia institucional y garantizar que la justicia opere con plena perspectiva de género, cerrando la brecha entre la ley escrita y su aplicación real.