Félix Viscarret filma 'Blanco' en Orduña, una película de 7 millones de euros sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco que se estrenará el 9 de julio de 2027.

Félix Viscarret, reconocido director por su trabajo en la serie ' Patria', se encuentra actualmente inmerso en la producción cinematográfica 'Blanco', una obra que aborda el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. La película, cuya fecha de estreno oficial está fijada para el 9 de julio de 2027, coincidirá con el trigésimo aniversario del trágico suceso que marcó a la sociedad española.

Contexto Histórico y Rodaje en Vizcaya

La narración comienza el 11 de julio de 1997, fecha en la que el comando Donosti de ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco. Su hermana, María del Mar, conocida como Marimar, llegó apresuradamente a la casa familiar en Ermua, ubicada en Vizcaya. Tras recibir la noticia de su madre, Consuelo Garrido, Marimar, que se encontraba en Londres, tomó un avión y llegó al día siguiente a un entorno empapelado con carteles de apoyo y rodeado de numerosos periodistas y cámaras de televisión.

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El rodaje se desarrolla en Orduña, también en la provincia de Vizcaya, donde Viscarret y su equipo recrean los momentos cruciales con un enfoque detallado. La película cuenta con un presupuesto de 7 millones de euros y ha superado ya la mitad de su proceso de grabación. La productora Nadie es Perfecto, fundada por Kiko Martínez, colabora estrechamente con el director para mantener la fidelidad histórica de los eventos representados en pantalla.

Vision Artística y Credo del Director

Félix Viscarret ha definido 'Blanco' como la película más importante realizada hasta la fecha sobre el terrorismo de ETA. Durante las grabaciones, el director enfatiza que su objetivo principal es recrear los acontecimientos con estricto respeto y responsabilidad. Viscarret busca capturar cómo figuras normales de la sociedad adquirieron un tremendo valor simbólico y de repente se enfrentaron a una realidad brutal.

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El cineasta utiliza el yoga para desconectar y reconectar con la realidad durante los pocos momentos de descanso en el set. La atmósfera en el set se caracteriza por un movimiento acompasado y marcial de los técnicos y actores, quienes se cubren con mantas debido al frío inusual para el mes de julio. Viscarret asegura que su implicación personal es profunda, recordando su presencia en las manifestaciones silenciosas de Pamplona durante los Sanfermines de 1997, donde su padre gritaba libertad.

Figuras Clave y Perspectivas Periodísticas

La película no se centra únicamente en el secuestro y el asesinato, sino que presenta una historia coral que explora la respuesta ciudadana y la conciencia despertada. Un elemento central es el papel vital desempeñado por los periodistas durante la crisis. El guion, coescrito por Jon Sistiaga y Daniel Castro, incluye personajes reales como Javier Falla, un joven periodista de 20 años enviado a Bilbao en el verano de 1997 para realizar prácticas.

Javier Falla es representado como un personaje inocente inmerso en el ojo del huracán, ofreciendo una perspectiva de aprendizaje rápido y doloroso sobre la realidad vasca. Carlos Scholz, el actor elegido para interpretarlo, compartió paralelismos con el realidad, llegando a Euskadi vestido de manera elegante y cometiendo errores típicos de un becario novato. Estos detalles añadieron autenticidad y profundidad a la representación cinematográfica de los sucesos.

Impacto Social y Legado Inevitable

La producción destaca cómo los medios de comunicación facilitaron la visibilidad del cambio social generado por el atentado. Elena Calvo, responsable de la productora, señala que ciertos elementos visuales, como la pintada 'Memorian Borrokan', eran tan evidentes que no necesitaron ser añadidos como elementos de vestuario o decoración. Esto refuerza la integridad histórica de la recreación.

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A medida que se acerca la fecha de estreno, 'Blanco' promete ofrecer una reflexión profunda sobre el terrorismo, la resistencia civil y el periodismo. Viscarret siente que esta historia merece ser contada, diferenciándola de otros proyectos que pueden abordarse como simples encargos. La obra se erige como un testimonio audiovisual destinado a preservar la memoria de un evento que transformó la conciencia colectiva hace tres décadas.