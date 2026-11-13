Félix Bolaños pide prudencia judicial antes de las elecciones del 29 de noviembre

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, instó a la prudencia judicial antes de las elecciones del 29 de noviembre, tras registros de la UCO y avances en el caso Koldo.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha emitido una llamada directa a la prudencia judicial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado el viernes, el titular de Justicia advirtió a los jueces que investigan causas con incidencia política que reduzcan la intensidad de sus actuaciones hasta la fecha electoral. Esta recomendación surge en un contexto de actividad judicial intensa, con registros de la UCO y avances en investigaciones vinculadas al caso Koldo y la crisis de Ceuta.

La norma no escrita de contención electoral

Félix Bolaños ha hecho referencia explícita a una norma no escrita del sistema judicial español que dicta que los órganos judiciales y la Fiscalía no adopten decisiones durante los periodos electorales. El ministro ha calificado esta práctica de muy prudente y razonable, afirmando que se ha cumplido siempre. Su declaración busca fomentar un entorno respetuoso con los procesos electorales en curso, sugiriendo que la actividad judicial acelerada desde el 5 de octubre, fecha de la convocatoria electoral por el presidente del Gobierno, podría desvirtuar el proceso democrático.

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Intensificación de las investigaciones de la UCO

La unidad policial UCO ha intensificado sus operaciones en los últimos días, con incidencias directas en la estructura financiera del PSOE y en casos de corrupción histórica. El pasado jueves, agentes de la UCO se personaron en el Tribunal de Cuentas para requerir documentación oficial. La policía judicial investiga un supuesto descuadre en las donaciones recibidas por el PSOE entre 2017 y 2024. Este requerimiento de información implica una auditoría profunda de los registros declarados por el partido en ese periodo de siete años.

Avances en el caso Koldo y fraudes ferroviarios

Paralelamente, la UCO ha llevado a cabo registros vinculados a nuevos amaños del caso Koldo. La semana pasada, la unidad acudió a Adif en dos ocasiones distintas. Una de las visitas se centró en los indicios de corrupción del caso Koldo, mientras que la otra investigaba un supuesto fraude relacionado con el mantenimiento de la vía. Este mantenimiento es clave en la línea ferroviaria donde ocurrieron los accidentes de Urda y Adamuz, conectando así la investigación penal con la seguridad de las infraestructuras públicas.

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Crisis de Ceuta y la jueza María Tardón

La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, está al frente de la instrucción del caso de la crisis de Ceuta. La magistrada ha mantenido un ritmo alto de actividad, celebrando diversas testificales y solicitando decenas de informes para reconstruir los hechos. Como parte de esta investigación, la jueza María Tardón ha citado al exdelegado del Gobierno en Ceuta para interrogarle como imputado. La citación está programada para el próximo miércoles, lo que marca un paso crucial en la responsabilización de figuras políticas en el manejo de la crisis fronteriza.

Contexto judicial y otras causas en marcha

Mientras el ministro de Justicia Félix Bolaños lanza su mensaje de contención, otras causas continúan su trayectoria. La jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez ha declarado en relación con las supuestas cloacas, y el instructor sigue ahondando en presuntos contactos de la trama con un clan de narcotraficantes de Badajoz. Por otro lado, el instructor José Luis ha continuado su investigación sobre el blanqueo de capitales en el que se involucró Plus Ultra. Además, el Tribunal Supremo ha aceptado aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y el resto de malversadores del proceso independentista catalán, completando un panorama judicial complejo y diversificado.