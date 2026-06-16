Felipe VI destaca el periodismo de investigación como garante de libertades ante los desafíos de la IA

El Rey Felipe VI, en el 25 aniversario de El Confidencial, defiende el rigor y la humildad en el periodismo frente a la desinformación y los algoritmos, y entrega los I Premios de Periodismo de Investigación.

El Rey Felipe VI ha destacado la importancia del periodismo de investigación como garante de las libertades y vigilante de todo poder, durante la gala por el 25 aniversario de El Confidencial.

En su discurso, el monarca subrayó que la prensa ayuda a discernir la realidad en un mundo saturado de información y desinformación. Remarcó la necesidad de rigor, minuciosidad y reflexión en el periodismo, especialmente ante los desafíos que plantean los algoritmos y la inteligencia artificial. Felipe VI señaló que actualmente dicha importancia es mayor 'ante ese futuro que nos asalta vertiginosamente con los algoritmos y la IA'.

El evento también sirvió para entregar los I Premios de Periodismo de Investigación, que reconocieron trabajos con impacto social a nivel nacional e internacional. El Rey hizo una pausa para aclarar: 'Un periódico para saberlo todo no necesita envejecer, sino todo lo contrario: necesita ser cada vez más joven, más atrevido, más audaz'. Con esta paradoja, puso en valor el cuarto de siglo del diario.

Felipe VI explicó que ahora hay 'demasiados mapas, muchos confusos y contradictorios, cuando no directamente falsos, y lo que cuesta es discernir cuál de esos se ajusta más a la realidad'. En ese contexto, afirmó que el oficio de informar, 'tan profundamente ético y ligado a la consecución responsable del bien común', está siempre. Y cuando no lo está, 'pierde su digno nombre y deja de ser verdadero periodismo'.

Para llevar a la práctica esta labor, apeló a la humildad, ya que 'no se trata de proclamar lo que uno piensa o sabe, sino de escuchar, atentamente, lo que tienen que decir y, sobre todo, decirnos los demás'. El monarca también compartió una anécdota personal: cedió el avión con el que iba a viajar a Madrid para que el Papa León XIV volviera a Roma tras averiarse su aeronave.

El acto contó con la presencia de destacadas personalidades políticas, como la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el expresidente Felipe González; y varios presidentes autonómicos, entre ellos Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. Felipe VI cerró su discurso felicitando a todo el equipo de El Confidencial: 'Pensad que cada uno tenéis, por separado, una edad distinta, pero lo más importante es que, juntos, acabáis de cumplir 25 años.

Y eso significa que el futuro está por escribir, y vosotros estáis llamados a hacerlo con valentía y honestidad'. La gala reafirmó el compromiso del periodismo de investigación con la verdad y la transparencia en una era marcada por la desinformación y la velocidad de los algoritmos





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