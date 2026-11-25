El Santander reestructura su dirección europea con la llegada de Felipe Portillo para liderar la banca corporativa e institucional en la región, sustituyendo a Ignacio Domínguez-Adame con vigencia en enero de 2025.

El grupo financiero Santander, bajo la presidencia de Ana Botín, ha anunciado oficialmente un cambio de alto nivel en la dirección de su división de Banca Corporativa e Institucional (CIB) para Europa. La entidad ha nombrado a Felipe Portillo como el nuevo responsable de esta área estratégica, una posición que deja Ignacio Domínguez-Adame tras una extensa trayectoria dentro de la organización. Esta reestructuración organizativa tiene como objetivo principal consolidar la posición del banco en los mercados europeos y optimizar la gestión de sus operaciones de inversión y banca global.

Cambio en la Liderazgo de la CIB Europea

Felipe Portillo asume oficialmente el mando de la división europea en enero del próximo año, según se detalla en un memorando interno confirmado por un portavoz del banco y difundido por Bloomberg. Portillo, quien se incorporó al Santander en 2024 procedente de Credit Suisse, anteriormente dirigía el área global de mercados de capitales de renta variable (ECM). Su nuevo rol es más amplio, ya que también supervisará la banca global en Europa y tendrá a su cargo la unidad operativa en España, reportando directamente a Jose Linares, el responsable global de CIB.

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Por su parte, Ignacio Domínguez-Adame, que lleva 32 años en la entidad, no abandonará el grupo. El veterano banquero permanecerá en el Santander como asesor sénior, aprovechando su amplia experiencia que incluye su paso por la presidencia ejecutiva del banco en Brasil entre 2010 y 2015. Domínguez-Adame ingresó en el banco en 1994 y ha desarrollado toda su carrera en la banca de inversión, liderando la división en España desde 2020. Su sustitución marca el inicio de una nueva etapa en la gestión europea del banco.

Impacto en el Mercado y Resultados Financieros

La banca de inversión del Santander se mantiene en una posición dominante, liderando el mercado español junto a JP Morgan y Citi. A cierre de septiembre, la entidad alcanzó una participación del 126,8% en las clasificaciones de Dealogic, situándose por encima de sus principales competidores. Este liderazgo se refleja en sus resultados financieros, donde la CIB generó 2.433 millones de euros hasta septiembre, un incremento del 17% interanual. Esta cifra representa aproximadamente una quinta parte del beneficio ordinario del grupo, demostrando una eficiencia notable dada la pequeña proporción de empleados que la conforman.

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La rentabilidad de la división es superior a la media del grupo, alcanzando un RoTE del 19,2%, frente al 16% del conjunto de Santander. Esta performance positiva contrasta con la tendencia general de reducción de plantilla del grupo, que ha recortado 4.500 empleos en el último año, mientras que CIB ha aumentado su organigrama en 500 puestos. Portillo hereda una unidad que ha sido clave en operaciones de gran calado, como la salida a Bolsa de SpaceX en Wall Street y la asesoría a Ardian en la venta de Restaurant Brands Europe.

Reestructuración Operativa y Nuevos Puestos

Además de la dirección europea, se han confirmado cambios significativos en la estructura de mando de ECM en España y en el Reino Unido. Antonio Limones asumirá el liderazgo del área de mercados de capitales de renta variable (ECM) que dejaba Portillo. En el mercado español, Jesús Quintanal, anteriormente corresponsable de banca y finanzas corporativas en Europa, tomará el mando de la banca global, mientras que Simon Gorringe dejará la entidad en junio de 2027.

En el frente británico, Brian O'Keeffe, antes responsable de fusiones y adquisiciones (M&A) en Europa, sustituirá a Conor Hennebry al frente de Santander UK CIB y de la sucursal londinense. Hennebry se trasladará a un nuevo cargo como responsable global de instituciones financieras (FIG), área que da servicio a bancos, aseguradoras y gestoras, un puesto que anteriormente ocupaba Cristina Schulman. Estos movimientos organizativos refuerzan la apuesta estratégica del banco por la banca de inversión como motor de crecimiento y diferenciación competitiva en los mercados internacionales.