Alberto Núñez Feijóo cuestiona la ignorancia de Pedro Sánchez sobre casos como Ábalos y Leire. Sánchez defiende la transparencia del PSOE y desestima las acusaciones como ficticias en sus declaraciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han intensificado su confrontación política en sendas entrevistas concedidas este miércoles. Mientras Feijóo cuestiona abiertamente la ignorancia del ejecutivo sobre numerosas controversias, Sánchez asegura que su partido opera con absoluta transparencia financiera.

Feijóo cuestiona el conocimiento de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha afirmado en el pódcast 'El sentido de la birra' que no cree que el señor Sánchez no sepa nada de José Ábalos, de Leire, de las cloacas, que no sepa nada de Santos Cerdán, que no sepa nada de la actividad que tenía Zapatero en Venezuela. El candidato del PP ha recordado que Sánchez dijo que "no conocía" al que era el "chófer" en las primarias del PSOE.

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Feijóo ha señalado que, al final, volvió, después de haberle cesado en el año 21 como ministro, lo volvió a meter en la lista por Valencia. El presidente del Gobierno ha sido entrevistado este miércoles por Susanna Griso en Antena 3 y ha negado que el PSOE se haya financiado de forma irregular.

Sánchez defiende la transparencia y la inocencia

Pedro Sánchez ha indicado en Espejo Público que existe absoluta tranquilidad desde el plano de la financiación de su partido. No nos hemos financiado irregularmente, es transparente. De hecho, la UCO ha ido al tribunal de cuentas a ver donaciones, una información que traslada el partido como corresponde a todas las organizaciones. El líder socialista ha pedido respetar la presunción de inocencia.

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Sánchez ha afirmado que estamos hablando de cantidades nimias y ha comparado la situación con una etapa anterior en la que al tesorero del PP se le pillaron 40 millones de euros en cuentas en Suiza. Yo le digo: absoluta tranquilidad, transparencia y colaboración con la justicia en materia de financiación del PSOE, ha indicado.

Distinción entre corrupción real y ficticia

El propio Sánchez sí ha admitido su responsabilidad política por los nombramientos realizados durante su mandato, pero ha aclarado que hay casos reales de corrupción y otros ficticios. He sufrido casos de corrupción, desgraciadamente. Soy responsable político de todas las decisiones y de todos los nombramientos que hago como presidente del Gobierno.

Sánchez ha explicado que si usted compara mi etapa de Gobierno con etapas previas, la corrupción ha estado presente en el caso por ejemplo de Ábalos... pero estamos hablando de un único ministro de una miríada de ministros. Hay casos de corrupción que son reales y otros que son ficticios como el de mi mujer, mi hermano y el fiscal general, ha añadido.

Feijóo rechaza condiciones de Vox sobre ETA

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo ha prometido este miércoles que no va a ser presidente del Gobierno a cualquier precio y ha asegurado que Vox no le ha planteado hasta ahora ninguna línea incruzable. Yo no voy a pactar con nadie que me exija excarcelar a etarras con condenas por asesinatos de 100 años o 120 años y que les ponga en la calle haciendo una interpretación torticera de la legislación.

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Feijóo ha recalcado en el pódcast 'El Sentido de la birra' que no quiere ser presidente, en el caso de ganar las elecciones y poder sumar con Vox, a cualquier precio. El candidato popular ha incidido en que no tiene ninguna duda del origen democrático de Abascal. Mientras, Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, ha analizado a Pedro Sánchez indicando que no hay componente emocional en lo que dice.

Adicionalmente, el Tribunal de Cuentas investigará el sueldo del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. El PSOE entrega al juez del 'caso Leire' el listado de abogados contratados entre 2021 y 2025 y pide que la información sea reservada. Pedro Sánchez ha dicho que visitará más Espejo Público los próximos 4 años, afirmando que será en el Gobierno, no en la oposición, tras confirmar su confianza en seguir al frente del Ejecutivo tras el 29N.