El debate a cuatro entre Pedro Sánchez y Alberto Feijóo enfrentó posturas irreconciliables sobre la guerra en Gaza, la soberanía territorial de España y la organización del Mundial 2030.

El enfrentamiento político entre Pedro Sánchez y Alberto Feijóo alcanzó su punto más álgido durante el debate electoral a cuatro candidatos, donde la tensión entre la postura del Gobierno de España y la oposición conservadora se volvió irreconciliable. El líder del Partido Popular utilizó el espacio mediático para criticar duramente las decisiones internacionales del Ejecutivo, mientras que el presidente del Gobierno defendió su línea de soberanía y principios humanitarios con firmeza.

Feijóo condena la masacre en Gaza con terminología de la UE

Alberto Feijóo utilizó por primera vez en este contexto mediático la palabra "masacre" para describir la situación en Gaza , una elección léxica que buscaba alinear su postura con la del presidente del Gobierno español y las instituciones europeas. El líder popular afirmó: "Lo de Gaza es una masacre", subrayando su acuerdo con la terminología empleada por el jefe del Estado y la Unión Europea.

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Esta declaración sirvió como un intento de demostración de unidad en la crisis humanitaria, aunque contrastaba con las críticas previas de Sánchez sobre la supuesta falta de humanidad de la derecha hacia Netanyahu. Feijóo defendió su postura asegurando que utilizaba el vocabulario oficial para no desmarcarse de los consensos diplomáticos de Occidente, en un contexto de alta sensibilidad política.

Sánchez ataca el falso patriotismo y la relación con Marruecos

Pedro Sánchez respondió con una agresiva crítica sobre lo que calificó de "falso patriotismo" por parte de Alberto Feijóo y Santiago Abascal . El presidente del Gobierno recordó que él fue el único de los tres líderes que había cumplido con el servicio militar y jurado la bandera de España, desmintiendo así las acusaciones de falta de compromiso nacional.

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Sánchez argumentó que Feijóo y Abascal habían aplaudido amenazas e insultos proferidos por figuras como Donald Trump , Javier Milei y Benjamin Netanyahu contra el gobierno español. Además, señaló que la derecha había boicoteado el reconocimiento de las lenguas constitucionales catalán, gallego y vasco en las instituciones comunitarias, mostrando una obsesión por dañar al Ejecutivo que, según su versión, va contra los intereses del país.

Abascal defiende la soberanía territorial y rechaza la coorganización del Mundial

El candidato de Vox , Santiago Abascal , centró sus ataques en la política internacional, afirmando que el futuro de España se decidiría en Madrid y no en capitales extranjeras como Washington, Moscú, Pekín o Tel Aviv. Abascal proclamó que España no podía coorganizar el Mundial 2030 con Marruecos mientras existiera la disputa territorial sobre Ceuta , a la que calificó de "invadida".

Abascal estableció que su política internacional tenía un único norte: la defensa de la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales. Esta postura se enfrentaba directamente a la visión de Alberto Feijóo , quien, aunque reconoció su preferencia personal por la final en el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, entendía que el evento debería celebrarse en el Bernabéu de Marruecos como parte de una lógica deportiva y diplomática.

Ada Colau critica la política fronteriza europea y la medalla a Israel

La candidata de Ada Colau dirigió sus críticas hacia la política de fronteras de la Unión Europea, tachándola de "asesina y cruel". Colau mostró su solidaridad con las personas que pierden la vida en las rutas migratorias y exigió una presencia permanente del Estado y la UE para tratar la emergencia humanitaria como tal, no como una invasión.

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Asimismo, recriminó que la Comunidad de Madrid hubiera concedido la Medalla de Honor al gobierno de Israel en plena crisis de Gaza . Aunque Alberto Feijóo matizó que la concesión fue a la comunidad judía madrileña bajo la propuesta de Vox, Colau mantuvo su condena, vinculándola con la postura de Netanyahu. En otro frente, Colau afirmó que solo el 0,1% de los extranjeros cometía delitos, cifra desmentida por los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística que situaban la tasa en el 1,53%.

El debate sobre el Mundial 2030 y el futuro político de España

La pregunta sobre la sede de la final del Mundial 2030 reveló las divisiones estratégicas entre los candidatos. Mientras Santiago Abascal se negaba tajantemente a colaborar con Marruecos por razones soberanistas, Alberto Feijóo buscaba una salida diplomática aceptando el Bernabéu. Pedro Sánchez , entre risas, mencionó el Wanda Metropolitano, pero usó el tema para lanzar un mensaje político sobre la identidad de España.

Sánchez planteó que el próximo domingo los ciudadanos elegirían qué tipo de España querían: una abierta, soberana y pacífica, o una cerrada y sometida a intereses oligárquicos transatlánticos. El presidente del Gobierno enfatizó que España había dicho no a las guerras en Irán y Ucrania, no al 5% del presupuesto en defensa, y sí al Estado de Palestina y a la paz, cerrando el debate con una visión propia frente a la influencia externa.