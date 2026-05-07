Feijóo y Moreno intensifican campaña en Andalucía centrándose en salud, campo e infraestructuras

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, critica la gestión del Gobierno ante el hantavirus y defiende una inmigración ordenada para salvar la agricultura andaluza mientras apoya la candidatura de Juanma Moreno.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha aprovechado un acto electoral en Palos de la Frontera, Huelva, para lanzar una serie de críticas severas contra la gestión del Gobierno central, centrando su discurso en tres ejes fundamentales: la salud pública, la sostenibilidad del campo andaluz y la infraestructura hidráulica de la región.

En primer lugar, Feijóo ha puesto el foco en la respuesta administrativa ante la amenaza del hantavirus, exigiendo que el Ejecutivo evite generar confusión entre la ciudadanía. El presidente del PP ha sido tajante al solicitar que se revelen los nombres de los expertos que están diseñando los protocolos de actuación, argumentando que la transparencia es vital en momentos de crisis sanitaria.

Según el candidato popular, el Gobierno tiene la obligación moral y profesional de transmitir los riesgos reales y establecer protocolos claros, especialmente en un contexto donde España carece de un plan de preparación robusto ante emergencias sanitarias y sigue sin haber materializado la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Feijóo insistió en que la verdadera tranquilidad no se pide, sino que se transmite a través de una gestión eficiente y basada en evidencias científicas, criticando que mientras se producen crisis sanitarias, existan disputas internas en el seno del ministerio de Sanidad por ambiciones políticas personales.

En el ámbito económico y social, Feijóo se trasladó a analizar la situación crítica que atraviesa el sector primario en Andalucía, específicamente en la provincia de Huelva. El político destacó que los dos mayores desafíos que enfrenta el campo actualmente son el acceso al agua y la alarmante falta de mano de obra.

En este sentido, el líder del PP defendió abiertamente la necesidad de una inmigración ordenada y regulada, subrayando la dependencia estructural de la agricultura andaluza respecto a los trabajadores extranjeros. Hizo especial hincapié en la importancia de mantener y garantizar las contrataciones en origen, mencionando específicamente la labor fundamental de las mujeres procedentes de Marruecos.

Feijóo advirtió sobre los peligros de ciertos discursos políticos que, según su visión, podrían complicar la llegada de estos trabajadores esenciales, sugiriendo que es fundamental diferenciar entre el control migratorio y la necesidad económica del sector agrícola para evitar el colapso de las cosechas y la pérdida de competitividad en los mercados internacionales. Finalmente, el evento sirvió como plataforma para reforzar el apoyo incondicional a Juanma Moreno, candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía para los próximos comicios del 17 de mayo.

Feijóo instó a sus simpatizantes a no caer en el exceso de confianza ni celebrar la victoria antes de tiempo, calificando cualquier sentimiento de seguridad absoluta como una trampa tendida por sus adversarios políticos. Con un tono irónico, cuestionó la fiabilidad y la decencia del actual presidente del Gobierno, instando a los votantes a elegir la opción que represente seriedad y compromiso con la región.

Por su parte, Juanma Moreno centró su intervención en la denuncia de la paralización de infraestructuras clave, señalando como ejemplo el caso de la presa de Alcolea. Moreno expresó su indignación al revelar que una obra de interés general del Estado, iniciada en 2016, se encuentra apenas en un 18 por ciento de ejecución debido a la inacción del Gobierno central.

El candidato andaluz se comprometió a luchar para que la propia Junta de Andalucía asuma la finalización de esta infraestructura, asegurando que no permitirán que la burocracia centralista siga frenando el desarrollo hídrico y económico de la provincia de Huelva





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