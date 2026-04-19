Feijóo y Moreno inician la precampaña andaluza en Córdoba exigiendo explicaciones a Sánchez

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han lanzado este domingo la precampaña para las autonómicas del 17 de mayo desde Córdoba. Moreno ha criticado la gestión del Gobierno central y ha exigido transparencia sobre el accidente de Adamuz.

Córdoba se ha convertido este domingo en el epicentro político del Partido Popular para el inicio de la precampaña de las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha viajado a la capital cordobesa para arropar al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno , en un acto que ha marcado el pistoletazo de salida de una contienda electoral crucial para los populares. Ante un auditorio abarrotado, Moreno ha sido el primero en tomar la palabra, transmitiendo un mensaje de optimismo y agradeciendo la presencia de Feijóo , a quien ha elogiado por su compromiso con los problemas del sur de España.

“Gracias por preocuparte de los problemas de los españoles al sur de España, cosa que lamentablemente no hemos tenido en estos ocho años”, ha declarado Moreno, lanzando una velada crítica a la gestión del Gobierno central socialista. El presidente andaluz ha aprovechado la ocasión para cargar duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, exigiendo responsabilidades y explicaciones claras sobre diversos asuntos, entre ellos, el trágico accidente ocurrido en Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas. Con un tono enérgico, Moreno ha interpelado directamente al presidente del Gobierno: “¿Alguien ha escuchado alguna explicación mínimamente convincente? Han pasado ya más de tres meses y nadie ha asumido responsabilidad política alguna. La falta de crítica y de autoexigencia es escalofriante en este Gobierno”.

Esta exigencia de transparencia se suma a las críticas de Moreno sobre la supuesta falta de inversión y de infraestructuras adecuadas en Andalucía, a pesar de la recaudación fiscal. El líder andaluz ha planteado interrogantes sobre el destino de los impuestos pagados por los andaluces y ha lamentado la ausencia de infraestructuras de primer nivel que, a su juicio, la comunidad autónoma merece.

La jornada ha servido para escenificar la unidad del Partido Popular en Andalucía y para sentar las bases de una campaña electoral que se prevé intensa. Feijóo, por su parte, ha respaldado la gestión de Moreno y ha subrayado la importancia de la cita electoral para el futuro de la comunidad autónoma. La precampaña andaluza arranca así con un tono reivindicativo y de exigencia hacia el Gobierno central, marcando el inicio de un periodo clave para el PP en una de sus principales plazas fuertes.

La presencia de Feijóo en Córdoba no es casual; busca fortalecer el apoyo al partido a nivel nacional y proyectar una imagen de liderazgo sólido de cara a las próximas citas electorales. El líder del PP ha defendido el modelo de gestión del gobierno andaluz, destacando su capacidad para generar empleo y mejorar los servicios públicos, y ha contrastado esta gestión con la del Gobierno de Sánchez, a la que ha calificado de ineficaz y alejada de las necesidades de los ciudadanos. La intermunicipal del Partido Popular en Córdoba ha servido como plataforma para desplegar las líneas maestras de lo que será la estrategia electoral del PP para los comicios autonómicos. Se ha puesto énfasis en la necesidad de que Andalucía siga avanzando y no retroceda, haciendo un llamamiento a la movilización del electorado para reeditar el gobierno del cambio.

Los discursos han estado cargados de mensajes dirigidos tanto a la militancia como a los ciudadanos en general, buscando conectar con las preocupaciones cotidianas de la población andaluza. Se han abordado temas como la economía, el empleo, la sanidad y la educación, pilares fundamentales del programa electoral del Partido Popular. La exigencia de explicaciones sobre el accidente de Adamuz, en particular, pone de manifiesto la estrategia del PP de fiscalizar al Gobierno central y de capitalizar cualquier error o controversia que pueda afectar a su imagen.

La precampaña en Andalucía se presenta como un termómetro importante para el Partido Popular, que busca consolidar su poder territorial y presentarse como una alternativa viable y fuerte a nivel nacional. La imagen conjunta de Feijóo y Moreno, dos de los barones territoriales más fuertes del partido, busca proyectar una imagen de unidad y de liderazgo capaz de afrontar los retos económicos y sociales que atraviesa España.

El ambiente en Córdoba era de clara expectación y de un fuerte respaldo a la gestión de Juanma Moreno, quien ha logrado afianzar el gobierno del PP en Andalucía tras años de gobiernos socialistas. La cita ha servido para infundir ánimo a las bases y para marcar el rumbo de la campaña que ya está en marcha, a la espera de que Pedro Sánchez responda a las preguntas y exigencias planteadas por el presidente de la Junta de Andalucía.

La contienda electoral se vislumbra reñida, y el Partido Popular ha decidido iniciarla con un acto de fuerza en Andalucía, escenificando su determinación para revalidar el gobierno y para seguir avanzando en la senda del progreso y la prosperidad para la comunidad. La presencia de Alberto Núñez Feijóo refuerza este mensaje de unidad y de apoyo incondicional a la candidatura de Juanma Moreno, quien se perfila como el gran protagonista de estas elecciones autonómicas. El lema de la campaña, aún por desvelar en su totalidad, seguramente girará en torno a la continuidad y al progreso, evitando cualquier tipo de retroceso o inestabilidad, elementos que el PP utiliza para desacreditar a sus adversarios políticos. La jornada ha finalizado con un claro mensaje de optimismo y de confianza en las posibilidades del Partido Popular para seguir gobernando Andalucía, con la vista puesta en un futuro prometedor y en la mejora constante de la vida de los ciudadanos.

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