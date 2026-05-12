Feijóo y EL PP controlan el día en Málaga pero no hablan del crucero y el virus

El líder del PP y el popular, Alberto Rivera Feijóo, y los suyos interrumpieron el tiempo de campaña para celebrar 50 minutos de mitin dominguero en Málaga, sin referirse al crucero MV Hondius, al virus o al dispositivo desplegado para evacuar y trasladar a sus países de origen a los pasajeros y la tripulación.

Siempre hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y para Feijóo y el PP, tras días de excitación, locuacidad y verbo ágil a cuenta del hantavirus y el crucero MV Hondius que debía fondear en aguas de Tenerife, ha llegado el momento del silencio.

No por prudencia ni circunspección, sino por temor a quedar en evidencia. O a descarrilar en la campaña electoral de Moreno, que el próximo domingo se juega la mayoría absoluta. Si ha habido o no un toque de atención a la ofensiva de Génova desde Andalucía, nunca lo sabremos.

El caso es que la operación ha resultado un éxito internacional como ha reconocido medio mundo, pese a que la conversación de los populares y su sincronizada de guardia haya girado durante días en torno a un supuesto caos, opacidad y descoordinación en el Gobierno de coalición. En estos tiempos de brocha gorda y polarización en los que el silencio no tiene quien lo practique, nada mejor que la exageración, la mentira, los bulos y la desinformación para infundir miedo, generar alarma y pedir una lluvia de dimisiones a destiempo





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