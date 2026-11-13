Feijóo y Ayuso defienden a militantes agredidos en Barakaldo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reafirmó su apoyo incondicional a los jóvenes agredidos por su afiliación al partido.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha encabezado un acto de firme respaldo a dos jóvenes afiliados de su formación política que sufrieron una agresión física en Barakaldo, Vizcaya. Este encuentro se celebró el viernes 13 de noviembre de 2026, con el objetivo de condenar la violencia sufrida durante la jornada de huelga general y garantizar que las víctimas no permanezcan en el silencio. La iniciativa contó con la presencia destacada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acompañó al líder popular en su compromiso público con los miembros del partido.

Reaffirmation of Support for Victims

Alberto Núñez Feijóo se dirigió directamente a los dos militantes, Miguel y Daniel, quienes asistieron al evento en el barrio madrileño de Tetuán. El líder popular subrayó la valentía demostrada por estos jóvenes, a quienes calificó como compañeros de Barakaldo que sufrieron graves lesiones faciales simplemente por encontrarse en una sede del Partido Popular. Feijóo declaró explícitamente que el partido los acompañará siempre, reconociendo el impacto visceral de la agresión que sufrió el grupo por su pertenencia ideológica y su presencia física en el edificio. Esta demostración de apoyo busca reparar moralmente a los afectados mediante el reconocimiento público de su sacrificio político.

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Strong Condemnation of Violence

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no se limitó a ofrecer apoyo, sino que lanzó una advertencia clara y contundente hacia los responsables de la agresión. Dirigiéndose a los supuestos atacantes, el líder político afirmó con rotundidad que nunca silenciaron a los suyos y que jamás lo lograrán. Feijóo prometió que responderán a la violencia mediante la participación democrática, asegurando que les ganarán en las urnas a los agresores. Esta estrategia enfatiza la resolución del conflicto a través de los mecanismos electorales, rechazando cualquier forma de represalia violenta y elevando la disputa al terreno político institucional.

Political Context and Regional Solidarity

Ignacio Dancausa, presidente de la organización juvenil NNGG, también participó activamente en esta defensa, alineándose totalmente con la postura de Feijóo. Ambos líderes coincidieron en que la agresión contra Miguel y Daniel no logrará intimidar ni callar a la militancia del Partido Popular. El acto en el barrio de Tetuán sirvió como plataforma para demostrar la unidad interna del partido frente a la hostilidad externa. La presencia de Isabel Díaz Ayuso reforzó la relevancia nacional del caso, mostrando cómo la defensa de los afiliados agredidos trasciende las fronteras locales de Vizcaya para convertirse en una prioridad estratégica para la dirección nacional.

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Defense of Activist Courage and Values

Alberto Núñez Feijóo resaltó que los agresores carecerían del valor necesario para enfrentarse a cualquier afiliado del Partido Popular en el País Vasco. Esta declaración pretende restaurar la dignidad de los militantes vascos y proyectar una imagen de fortaleza inquebrantable ante la adversidad. Al destacar la ausencia de coraje de los atacantes, el líder popular contrasta su propia determinación con la cobardía percibida de quienes recurrieron a la violencia física. Este mensaje busca reafirmar los valores del partido y asegurar que la militancia se sienta protegida y respaldada por la alta dirección en momentos de conflicto social y político.

Strategic Political Messaging and Future Outlook

Este encuentro en Madrid representa una oportunidad clave para el Partido Popular para definir su narrativa sobre la seguridad y la participación política en el contexto español actual. Al integrar la defensa de las víctimas agredidas con una promesa de victoria electoral, el partido busca canalizar la indignación ciudadana hacia el apoyo institucional. La estrategia de Feijóo y Ayuso implica mantener la atención mediática en el caso de Barakaldo como ejemplo de la necesidad de fortalecer la convivencia democrática. El partido continúa utilizando estos eventos para consolidar su base de apoyo, asegurando que la militancia perciba al liderazgo como un escudo efectivo contra la violencia política y social.