Feijóo y Albiol lanzan campaña con promesas de ley antihabituantes

Alberto Núñez Feijóo y Xavier García Albiol inician la precampaña en Badalona prometiendo expulsar okupas en 48 horas y criticar la gestión migratoria del Gobierno.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, inició oficialmente la precampaña para las elecciones del 29 de noviembre en la ciudad de Badalona, ubicada en la provincia de Barcelona. En su intervención, el líder popular arremetió contra la huelga general por la vivienda realizada el pasado miércoles, calificándola de fracaso y responsabilizando a los manifestantes de generar violencia en las calles.

Estrategia contra okupas y gestión migratoria

Xavier García Albiol, candidato del PP por Barcelona y alcalde de la sede del acto, abrió el discurso con un mensaje directo dirigido a los ocupantes ilegales de viviendas. Albiol afirmó que se acabó el apoyo de Pedro Sánchez y prometió impulsar una nueva ley que permita expulsar a los okupas en un plazo de 48 horas. El regidor badalonés se comprometió a perseguir a quienes consideran responsables de la incivilidad y la delincuencia urbana, asegurando que irá a Madrid para garantizar la tranquilidad de los vecinos y propietarios.

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El candidato por Barcelona también centró su discurso en la inmigración, denunciando que el Gobierno actual transporta a personas migrantes en situación irregular desde Canarias y las redistribuye en distintos puntos de Cataluña. Albiol exigió a Pedro Sánchez que detenga este reparto y se mostró en contra de la financiación de hoteles de tres estrellas con pensión completa para estos migrantes. Además, el alcalde de Badalona hizo un llamamiento político contra Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, pidiendo el voto para Feijóo para evitar que sea nombrada vicepresidenta en sustitución de Yolanda Díaz.

Crítica a la huelga y promesas de seguridad

Alberto Núñez Feijóo continuó con el discurso iniciado por Albiol, relacionando nuevamente la delincuencia con la inmigración y atacando la gestión del ejecutivo central. El líder del Partido Popular afirmó que los españoles esperan seguridad en las calles, ignorando los datos que sitúan a España entre los países con menores tasas de delitos. Feijóo criticó la situación en Cataluña, donde consideró más fácil ocupar ilegalmente un edificio que pagar la vivienda, y reiteró su promesa de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura.

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El candidato popular dedicó gran parte de su intervención a condenar la huelga del 11 de noviembre, acusando a los organizadores de fomentar la impotencia que deriva en violencia. Feijóo denunció casos específicos de acoso a ancianos, amenazas a dueños de comercios y agresiones a periodistas, calificando estos actos como una imposición de la violencia similar a lo ocurrido en otras partes de Europa. También hizo referencia a la violencia histórica del terrorismo en el País Vasco, señalando que sus herederos siguen actuando con impunidad.

Para cerrar su intervención, Feijóo resaltó el caso de dos militantes del Partido Popular en Gipuzkoa que fueron agredidos a golpes durante la huelga. El líder popular presentó su propuesta electoral basada en la elementalidad de un gobierno que no robe y que diga la verdad. Feijóo aseguró que asume la responsabilidad de responder por cada acción que realice su partido, posicionando este compromiso ético como el cambio necesario para el país.