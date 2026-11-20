Análisis detallado del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para las elecciones del 29N. Reproches mutuos, disculpas del presidente por vivienda y trenes, y disputas sobre corrupción y economía.

El enfrentamiento directo entre los dos candidatos a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ha marcado el inicio de la recta final hacia las elecciones del próximo 29 de noviembre. El plató del debate ha sido escenario de frecuentes interrupciones y reproches mutuos, en un encuentro estructurado en cinco grandes bloques temáticos que abarcan desde la vivienda y la economía hasta la política exterior.

Apertura con críticas a la gestión socialista

Un sorteo inicial determinó que Alberto Núñez Feijóo tuviera la palabra para abrir el debate. El candidato del Partido Popular comenzó su intervención centrando las acusaciones en la crisis migratoria de Ceuta y el Hierro, así como en la percepción de inseguridad en los barrios. Además, destacó los casos de corrupción que han afectado al entorno del Partido Socialista en los últimos meses.

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Feijóo utilizó una estrategia retórica nostálgica al citar una frase que Pedro Sánchez pronunció en el cara a cara de 2015, un momento que entonces provocó gran enfado en el entonces presidente del PP. El líder popular declaró directamente a la cámara su acuerdo con aquellas palabras ocho años después, intentando deslegitimar la trayectoria del actual jefe del Ejecutivo.

Pedro Sánchez admite errores y pide disculpas

En su primera intervención, Pedro Sánchez rompió con el protocolo habitual de negación absoluta al lanzar la primera de sus disculpas. El presidente reconoció que su gobierno "no ha sido perfecto" y confesó haber "confiado en quien no debía". Este reconocimiento de culpa buscó humanizar su gestión frente a las críticas feroces del opositor.

Sánchez continuó admitiendo que no han logrado resolver aún el problema de la vivienda, un punto clave en la agenda política actual. También recordó las dificultades derivadas de la gestión de dos tragedias ferroviarias y las inundaciones causadas por las DANA, asumiendo parte de la responsabilidad política por estas crisis.

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La vivienda como detonante central del debate

La vivienda ocupó el primer bloque temático del debate, actuando como el gran detonante del adelanto electoral tras el desahucio de Maricarmen en Madrid, evento que generó una gran movilización social en las calles. Alberto Núñez Feijóo atacó la experiencia de Sánchez, señalando que lleva ocho años en el cargo y acusándolo de irresponsabilidad al no asumir las consecuencias de su mandato.

Feijóo contrastó la situación de la anciana desahuciada con casos de corrupción en los que se menciona a Jessica y Andrea, personas cuyas casas habrían sido pagadas con dinero público o mediante mordidas, según la acusación popular. El candidato del PP assertó que hay más pisos en los sumarios de corrupción que los que se han edificado oficialmente, elevando la intensidad del choque.

Pedro Sánchez rechazó las recetas del PP, describiendo a su oponente como un practicante de "oposición destructiva". Sostenió que las medidas propuestas por el Partido Popular agravarían el problema de la vivienda y defendió la necesidad de regular un mercado que considera no funcional. El presidente insistió en que "construir sin regulación es una burbuja inmobiliaria", criticando además que el PP votara en contra de la reforma de la ley del suelo.

Economía, salarios y el impacto en la clase media

La economía fue otro pilar fundamental del encuentro, donde Pedro Sánchez destacó cifras que asegura son "un éxito de país" y atribuye directamente a los trabajadores. El presidente justificó las subidas del salario mínimo y lanzó una pregunta directa a Feijóo sobre si se comprometía a aumentar el SMI hasta el 60% del salario medio nacional por ley.

La respuesta de Alberto Núñez Feijóo fue devolver la pelota al rival con un tono ácido. El popular cuestionó si Sánchez controla realmente a los sindicatos, insinuando que sí, al haber conseguido un acuerdo en su beneficio. Además, advirtió que iba a "bajarle del cohete" al presidente, acusándolo de haber "triturado a la clase media" mediante el encarecimiento de la lista de la compra.

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Feijóo atacó la composición del gobierno socialista, calificando a sus miembros de "pelotas" y prometiendo que, de ganar, pondría a "gente competente". Este ataque personal buscaba restar credibilidad a la gestión económica del ejecutivo actual, vinculando la inflación y la pérdida de poder adquisitivo con la supuesta ineficacia de los ministros socialistas.

Tragedia ferroviaria y acusaciones de negligencia

Los trágicos accidentes de tren de Adamuz y Urda, que causaron la muerte de un total de 115 personas, dominaron el bloque de política social y servicios públicos. Pedro Sánchez aprovechó este momento doloroso para pedir disculpas a las familias de las víctimas, reafirmando que un gobierno debe estar con ellas y decir la verdad, algo que accuse a sus predecesores de no hacer.

Sánchez extendió las críticas a otras gestiones de crisis, mencionando el accidente de metro de Valencia, el Yak 42 y la actuación de Isabel Díaz Ayuso con los mayores en residencias durante la pandemia. Esta comparación buscaba pintar un panorama de negligencia sistémica por parte de la derecha y los regionalistas frente a la supuesta transparencia socialista.

Alberto Núñez Feijóo reprochó firmemente estas palabras, pidiendo a Sánchez que no confundiera el accidente con la negligencia. Por el contrario, el líder popular acusó al presidente de haber gestionado la alta velocidad con una "negligencia continuada". Se preguntó retóricamente cómo es posible que, pagando más impuestos, el país llegue a este estado de abandono.

Regeneración democrática y cierre del enfrentamiento

La lucha contra la corrupción y la regeneración democrática cerraron un debate cargado de cruces de reproches encarnizados. Ambos candidatos utilizaron este espacio para consolidar sus bases electorales, presentando una visión de España completamente opuesta y sin puntos de encuentro aparentes.

El enfrentamiento reflejó las líneas rojas de la campaña del 29N, donde la vivienda, la seguridad jurídica y la memoria histórica de los desastres naturales siguen siendo los campos de batalla políticos más feroces. La claridad en las posiciones de Sánchez y Feijóó deja al electorado con dos propuestas irreconciliables para el futuro inmediato del país.