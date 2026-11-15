Feijóo vs. Dorado: El narcotráfico que nubla la campaña electoral 2023

La entrevista de Alberto Núñez Feijóo con Jordi Wild reabre el debate sobre su pasado con el narcotraficante Marcial Dorado. Sánchez y Puente critican sus declaraciones en un giro inesperado de la campaña del 29N.

La campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre sufrió un giro inesperado durante la jornada del viernes tras la emisión de la entrevista concedida por Alberto Núñez Feijóo a Jordi Wild. El líder del Partido Popular buscaba rejuvenecer su perfil ante el electorado joven, pero sus intentos de mostrar desenfado se vieron opacados por las declaraciones sobre su relación pasada con el narcotraficante Marcial Dorado. Esta revelación reabrió un debate político que parecía olvidado y colocó la imagen de Feijóo en el centro de la controversia.

El vínculo con Marcial Dorado

Durante la conversación con Jordi Wild, Feijóo reconoció haber tenido una relación con Dorado en 1995, aunque negó conocer sus actividades delictivas. El candidato aseguró que conoció a Dorado a través de un compañero de la Xunta de Galicia y que acudía ocasionalmente a comer con él. Sin embargo, Feijóo afirmó que rompió todo vínculo con él al enterarse de su relación con el contrabando de tabaco. Esta justificación se ha convertido en el eje central de las críticas de sus opositores políticos.

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La realidad histórica contrasta con la narrativa de Feijóo. Las imágenes correspondientes a 1995, fecha en la que el político gallego se equivocaba al situar los hechos, lo muestran en un yate cuando ya era secretario general del Servicio Gallego de Salud. En ese momento, Dorado ya era una figura conocida en Galicia y había sido portada de periódicos nacionales. Además, el juez Baltasar Garzón había ordenado su detención cinco años antes en la llamada Operación Malaya, por sospechas de narcotráfico y blanqueo de capitales.

Reacciones políticas a las declaraciones

Las declaraciones de Feijóo provocaron una respuesta inmediata de los principales líderes políticos. Pedro Sánchez no perdió la ocasión de criticar a su rival durante su mítin del viernes, señalando con ironía las "santas narices" para afirmar que no sabía que Dorado era un narcotraficante en 1995. El presidente del Gobierno utilizó estas declaraciones para cuestionar la veracidad de Feijóo y su capacidad de liderazgo.

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Óscar Puente también recuperó su actividad en redes sociales tras su dimisión para atacar las explicaciones dadas por el líder popular. Puente afirmó que Feijóo miente porque fue amigo de un narcotraficante a sabiendas de que lo era, lo que, según su opinión, lo inhabilita para presidir un país. Esta crítica se sumó a las de otras formaciones políticas que aprovecharon el momento para destacar la discrepancia entre las palabras de Feijóo y los hechos históricos.

Estrategia digital y propuestas para jóvenes

A pesar de la controversia, las Nuevas Generaciones del Partido Popular intensificaron su campaña en redes sociales para dulcificar la imagen de Feijóo. Utilizaron memes y vídeos creados con inteligencia artificial, incluyendo uno similar al de Lula da Silva en Brasil, para mostrar un lado más desenfadado del candidato. Aunque Feijóo intentó bromear sobre la presencia de estos contenidos, su discurso se centró en medidas concretas para la juventud, como una deducción del IRPF progresiva durante sus primeros cuatro años como asalariado.

Próximos pasos en la campaña

En la entrevista, Feijóo también adelantó medidas clave para su gobierno, como la reducción del número de ministerios a entre 14 y 15 carteras. Confirmó que no cedería ciertos portafolios a Vox, aunque no especificó cuáles. Además, se anunció que el debate entre Sánchez y Feijóo en RTVE será el jueves 19 de noviembre, moderado por María Casado. Los temas principales incluirán vivienda, economía, política social y lucha contra la corrupción, cerrando una de las grandes discusiones entre los dos principales partidos.