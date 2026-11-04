Feijóo usa el AVE tras desautorizar a Moreno y Abascal por la seguridad

Alberto Núñez Feijóo confirma que viajará en tren de alta velocidad, contradiciendo a Juan Manuel Moreno y Santiago Abascal sobre la confianza del sistema.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado públicamente que continuará utilizando los trenes de alta velocidad en España, estableciendo una clara ruptura con las declaraciones recientes de otros dirigentes políticos. Esta decisión directa busca evitar lo que él considera un descrédito injustificado hacia el país y su infraestructura ferroviaria nacional.

Feijóo defiende la confianza en el sistema ferroviario

En una entrevista concedida a Antena 3, el presidente del PP afirmó categóricamente que no enviará ningún mensaje indicando que nadie deba subir a estos servicios de transporte masivo. Argumentó que hacerlo equivaldría a apoyar activamente el descrédito de nuestro país ante la opinión pública internacional y local. Su postura se presenta como una defensa institucional de la solidez técnica y operativa de la red ferroviaria española.

Also read Puente valora cortar el AVE Madrid-Barcelona para modernizar la línea en dos años

Moreno y Almeida cuestionan la seguridad inmediata

Esta posición contrasta directamente con las afirmaciones realizadas por el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien fue el primero en expresar dudas sobre la seguridad actual. El pasado 29 de octubre, un día después del accidente de Urda en Toledo que causó 69 fallecimientos, Moreno declaró que no viajaría en el AVE al menos en la línea Madrid-Andalucía. Insistió en que no utilizará el servicio hasta que toda la línea sea revisada exhaustivamente.

Juan Manuel Moreno zanjó sus declaraciones asegurando que actualmente no siente ningún tipo de seguridad ni garantía en el trayecto. Además, reclamó al Gobierno central limitar el precio de los transportes alternativos mientras la línea permanece cerrada, una medida que ya fue votada en el Congreso de los Diputados. Estas palabras fueron secundadas dos días después por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien también negó subir a un AVE.

Advertisement

Desacuerdos internos dentro del espectro político

Mientras el PP intentaba normalizar la situación, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó a Feijóo de ser irresponsable por pedir confianza en un sistema que, según él, no la merece. En una entrevista para Onda Cero, Abascal sostuvo que haría lo contrario que el líder popular, tachando su actitud de peligrosa para la percepción ciudadana. Esta crítica vino acompañada de la condena del ya dimitido ministro de Transportes, Óscar Puente, quien calificó las palabras de Moreno como profundamente irresponsables e inapropiadas para un representante institucional.

Puente reiteró durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que tales comentarios no son propios de un presidente de comunidad autónoma. Por su parte, Feijóo replicó a las críticas de Abascal entendiendo el nudo en el estómago de los usuarios, pero manteniendo su firme decisión de viajar. Consideró que participar en el deterioro de la imagen de España es algo que él no permitirá bajo ninguna circunstancia.

Impacto en la percepción pública y próximos pasos

La división entre los líderes políticos refleja la incertidumbre generalizada tras el siniestro ferroviario ocurrido en la región de Castilla-La Mancha. Mientras algunos exigen paralizaciones totales y revisiones profundas antes de cualquier movimiento, otros priorizan la continuidad operativa y la estabilidad económica derivada del transporte. La falta de respuesta inmediata de Moreno y Almeida ante la desautorización de su jefe de filas sugiere una tensión interna significativa en las estrategias comunicativas.

Se espera que las autoridades competentes continúen con las investigaciones técnicas para determinar las causas exactas del accidente de Urda. Hasta que se publiquen informes oficiales concluyentes, la polarización sobre la seguridad percibida versus la seguridad real seguirá siendo un tema recurrente en el debate público español sobre infraestructuras críticas.