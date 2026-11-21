Pedro Feijóo destaca su victoria política en Os Peares, una localidad fronteriza única en España que combina riqueza histórica, paisajes excepcionales y una gestión administrativa fragmentada entre múltiples jurisdicciones.

Pedro Feijóo ha reclamado al Partido Popular (PP) que "dara todo" en su compromiso político, reivindicando con fuerza su victoria frente a Pedro Sánchez durante el debate electoral. El líder conservador argumentó que logró colocar a su rival "ante el espejo de su corrupción y gestión", marcando así un punto de inflexión en la narrativa política que ha definido su trayectoria reciente. Este mensaje se dirigió con especial énfasis hacia sus raíces, regresando a Os Peares en 2023 para lanzar su campaña para las elecciones del 23 de julio, un acto simbólico que conecta su éxito actual con sus orígenes humildes.

Orígenes y conexión profunda con Os Peares

Los primeros años de vida de Feijóo transcurrieron en esta aldea, donde jugaba por sus calles, montaba en bicicleta y ayudaba a su abuela Eladia en una tienda de ultramarinos. Sin embargo, la estructura familiar cambió su rutina cuando, a los diez años, sus padres lo enviaron a estudiar a un internado en León. Posteriormente, se matriculó en un instituto de Ourense y, a los dieciocho años, ya había consolidado su formación académica. A pesar de esta movilidad temprana, nunca olvidó sus raíces, lo que lo llevó a establecer Os Peares como el epicentro simbólico de su regreso político en 2023, cerrando un círculo que une su infancia con su presente institucional.

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La complejidad geográfica y administrativa del enclave

La Xunta de Galicia define Os Peares como "el pueblo más complejo de España" debido a su situación única en la confluencia de los ríos Miño, Sil y Búbal. Esta geografía especial hace que la localidad forme parte de dos provincias, cuatro ayuntamientos, tres partidos judiciales, tres comarcas y dos diócesis simultáneamente. La dependencia administrativa se desglosa en cuatro municipios específicos: Carballedo y Pantón, en la región de Lugo, y Nogueira de Ramuín y A Peroxa, en Ourense. Esta fragmentación convierte cualquier gestión administrativa en un desafío constante para sus vecinos, quienes han buscado durante años una solución para estas divisiones.

Historia del Consorcio Local y la búsqueda de autonomía

Para afrontar estos problemas estructurales, los habitantes impulsaron durante años una campaña para crear un municipio propio que centralizara la gestión de servicios. La solución llegó en mayo de 1999, cuando la Xunta, las diputaciones de Lugo y Ourense, y los cuatro ayuntamientos acordaron la creación del Consorcio Local de Os Peares. Este organismo se estableció con el objetivo explícito de intentar coordinar los servicios del pueblo, mitigando los efectos de la división territorial que ha caracterizado la vida cotidiana de la comunidad desde hace décadas. La historia reciente de Os Peares refleja esta lucha por la cohesión, marcando un hito en la organización local gallega.

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Riqueza paisajística y legado industrial de la localidad

Más allá de su complejidad política, Os Peares destaca por su paisaje impresionante y su herencia histórica. La unión de los ríos Miño y Sil crea una belleza natural que atrae a visitantes, acompañada por casas construidas sobre laderas prácticamente verticales y seis puentes únicos. El más conocido es el puente ferroviario de hierro, cuya estructura recuerda a las construcciones de Gustave Eiffel, tal y como señala la Xunta de Galicia. Adicionalmente, la playa fluvial en el río Búbal recibe a decenas de personas cada verano que buscan bañarse o disfrutar del entorno natural, consolidando a la localidad como un destino de interés turístico.

Prosperidad pasada y el impacto del embalse hidroeléctrico

Este enclave adquirió una importancia significativa durante el siglo pasado gracias al ferrocarril y a la explotación hidroeléctrica de la zona. La localidad vivió entonces una época de prosperidad económica derivada de estas industrias. Un momento clave fue la construcción del embalse de Os Peares, inaugurado en 1955, que supuso un cambio definitivo en la infraestructura energética y visual del lugar. Este legado industrial y natural sigue siendo parte fundamental de la identidad de la comunidad, manteniendo viva la memoria de un periodo de desarrollo que transformó la vida en la Ribeira Sacra para siempre.