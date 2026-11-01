Feijóo rep la resposta del PSC per les seves declaracions sobre Catalunya
El PSC i el PSOE responen a Feijóo, que vol derogar l'amnistia, eliminar la immersió i qüestiona el traspàs de Rodalies en plena precampanya.
El líder del PP, Feijóo, ha reiterat en una entrevista que vol derogar l'amnistia, eliminar el model d'immersió lingüística i qüestiona el traspàs de Rodalies. Les seves declaracions han provocat rèpliques del PSC i del PSOE aquest diumenge, en plena precampanya a Catalunya.
Feijóo i les seves propostes sobre Catalunya
Feijóo ha defensat la derogació de l'amnistia i la fi de la immersió, i ha posat en dubte el traspàs de Rodalies. Sobre aquest darrer punt, ha argumentat que es tracta d'un servei molt deficitari.Also readLa fragilitat del tren a Catalunya: dècades de desinversió a Rodalies, aposta per l'alta velocitat i recursos limitats per al manteniment
El líder popular ha dubtat que aquest traspàs interessi a la Generalitat, i ha afirmat que, per a ell, Catalunya és una prioritat. Aquestes paraules han estat la base de les crítiques dels socialistes.
Els actes de precampanya encara no s'han reactivat després del tràgic accident ferroviari d'Urda, a Toledo. Malgrat això, el debat polític sobre Catalunya s'ha intensificat aquest diumenge a través de les xarxes socials.
La resposta del PSC i del PSOE
El PSC ha replicat amb contundència a través de X. Ha assegurat que Feijóo mai no serà president d'Espanya i l'ha acusat de tenir una manera curiosa d'entendre Catalunya, primer per la llengua i ara per l'amnistia.
En una altra resposta, el PSOE ha ironitzat que, segons Feijóo, entendre Catalunya implica no respectar la llengua ni les seves institucions, i no apostar pel diàleg i la convivència. Els socialistes també es pregunten com pot governar Espanya qui utilitza Catalunya com a element de confrontació.
Aquest partit ha recordat els esforços dels populars per recórrer l'Estatut, impugnar lleis catalanes considerades pioneres, votar en contra de l'ús del català al Congrés i oposar-se a la llei d'amnistia. Segons aquesta resposta, el balanç del PP és de vint anys d'ofensiva jurídica, política i social.
Retrets creuats a Barcelona i la campanya del 29-N
Les crítiques també han arribat entre el PP i Junts. Daniel Sirera, alcaldable del PP a Barcelona, ha advertit que els votants de Junts podrien, amb el seu vot el 29-N, fer que Colau sigui ministra d'habitatge.
Sirera ha afirmat que l'única garantia perquè això no passi és el vot a Feijóo. Míriam Nogueras, de Junts, ha respost que el seu partit és l'única garantia perquè ni Colau ni Abascal siguin ministres.
Nogueras ha assegurat que el seu objectiu és seguir fent que Madrid no pugui decidir res sense Junts. En la rèplica, també s'ha apuntat a Manuel Valls, a qui s'acusa de facilitar que persones com Colau arribin a llocs de poder, com l'alcaldia de Barcelona.
Rufián i Colau critiquen les dretes
El cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, ha dit a Nogueras i a Sirera que no es barallessin tant, perquè són el mateix. Amb aquesta frase, Rufián ha qüestionat la confrontació entre dos partits que, segons ell, comparteixen posicions.
La candidata del Front Ampli, Ada Colau, ha afirmat que el dret a l'habitatge no es pot garantir ni amb Junts ni amb el PP. Per recordar-ho, ha lamentat que aquests dos partits van tombar els decrets Maricarmen.
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics