Feijóo propone una moción de censura con Vox y partidos nacionalistas mientras Turull exige elecciones inmediatas

El PP busca una moción de censura sumando a Vox, PNV y Junts, pero Turull condiciona su apoyo a un adelanto electoral. Además, avances en el caso de presunto chantaje a Begoña Gómez y el giro en la declaración de Villarejo sobre la operación Kitchen.

El líder del Partido Popular, Alberto Feijóo , ha señalado que su partido está dispuesto a dialogar con todas las fuerzas política s que no forman parte del Gobierno de coalición para explorar la posibilidad de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez .

En una entrevista televisiva, Feijóo enumeró los diputados que podrían sumar PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN, lo que superaría la mayoría absoluta del Congreso. Sin embargo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha condicionado cualquier apoyo a que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones generales de manera inmediata, considerando esta vía como "el camino más rápido" para un cambio de gobierno.

Turull también ha advertido que su partido no quiere formar parte de un gobierno de coalición con el PP y Vox, prefiriendo un adelanto electoral. Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha levantado parte del secreto de sumario en la investigación sobre el presunto chantaje a la empresaria Begoña Gómez, pareja del presidente Sánchez. En concreto, se ha desclasificado información relacionada con los testimonios de los socialistas Leire Díez y Santos Cerdán, ambos imputados.

Begoña Gómez ha recurrido su citación del 9 de junio y ha acusado al juez Juan Carlos Peinado de llevar el caso a "una velocidad de crucero" que busca perjudicar al PSOE en plena campaña electoral. La defensa de Gómez sostiene que la causa está viciada desde el inicio por la actuación del juez, quien ya ha citado como testigos a varios cargos públicos.

En un desarrollo relacionado, el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha modificado su versión sobre la operación Kitchen, que en su día se presentó como un intento de recuperar documentos comprometedores para el PP. Ahora, en el juicio, Villarejo ha asegurado que la operación estaba dirigida a obtener información sobre una presunta trama de tráfico de armas que involucraba a altas instancias del Estado. Este giro en su declaración podría reavivar la investigación sobre las denominadas "cloacas" del Estado.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha reactivado la búsqueda internacional del etarra José Ignacio de Juana Chaos y otros trece prófugos en Venezuela, enviando una comisión rogatoria a las nuevas autoridades venezolanas tras el cambio político en ese país





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