El PP propone devolver el voto a los exiliados de ETA en País Vasco y Navarra. También auditará bonos en empresas públicas como Adif y Correos para ajustar salarios a objetivos.

Pedro Feijóo, presidente del Partido Popular, ha anunciado su intención de proponer una nueva normativa que restablezca los derechos electorales en el País Vasco y Navarra para aquellos ciudadanos que se vieron obligados a exiliarse debido a la violencia de ETA. Esta iniciativa busca permitir que los antiguos residentes puedan recuperar su derecho al voto en los municipios donde estaban empadronados, siempre que así lo deseen, en un gesto simbólico y político de reconciliación.

Propuesta de restauración de derechos electorales en el País Vasco

La propuesta surge como una respuesta directa al impacto humano de los años de terrorismo, destacando la situación de las miles de personas que fueron expulsadas de sus hogares y comunidades. Feijóo afirmó en un mitin celebrado en Pamplona que, aunque ETA no logró doblegar a los españoles, sí consiguió expulsarlos de sus tierras, por lo que considera justo facilitar su regreso democrático.

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Esta medida se enmarca en un contexto de tensión creciente, tras los intentos de agresión sufridos recientemente contra Jon Echeverría, candidato del PP por San Sebastián, en Hernani, Guipúzcoa. El Partido Popular ha exigido al ministro del Interior la adopción inmediata de medidas de protección policial para garantizar la integridad física de sus candidatos.

Auditoría de retribuciones en empresas públicas y control de gastos

Paralelamente, el Partido Popular ha confirmado que, de llegar al Gobierno, realizará una auditoría exhaustiva de los complementos por objetivos que perciben los directivos de empresas participadas por el Estado, como Adif. La estrategia consiste en eliminar estas retribuciones extras cuando no se cumplan los objetivos esenciales de servicio público establecidos.

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Fuentes del partido han señalado que no tiene sentido mantener políticas de retribución en el sector público mientras persisten errores clamorosos en la gestión. Un ejemplo citado es el caso de Correos, que ha quebrado con pérdidas anuales de 1.200 millones, pero cuyos directivos seguían cobrando bonos, una situación que el PP considera inaceptable.

Investigaciones por contratos públicos y transparencia administrativa

La postura del PP también incluye una revisión integral de los contratos públicos, especialmente aquellos bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción por posibles irregularidades, como los casos con Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por valor de más de 6.000 millones.

Desde Génova, el partido ha criticado la opacidad con la que se aprobaban estos acuerdos sin rendir cuentas ante el Congreso, aprovechando los Presupuestos prorrogados. Si alcanzan La Moncloa, se analizará cada contrato y ayuda pública para asegurar que los criterios de adjudicación sean transparentes y justificables.

Contexto político y controversia sobre la instrucción de Sofía Puente

La jornada electoral estuvo marcada también por la controversia en torno a una instrucción emitida por Sofía Puente, ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y hermana del exministro de Transportes. Esta situación ha generado debate en las últimas semanas sobre la independencia y la gestión de los recursos humanos en la administración.

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Mientras el PSOE presenta su programa económico centrado en más intervención en la vivienda e impuestos, el PP busca diferenciarse mediante estas propuestas de justicia histórica y austeridad administrativa, prometiendo una gestión más rigurosa de los fondos públicos y una atención especial a las víctimas del terrorismo en el norte de España.