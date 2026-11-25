Alberto Núñez Feijóo lidera el mitin de Vox y PP en Madrid, prometiendo vivienda y seguridad, mientras Isabel Díaz Ayuso critica a Sánchez por impuestos y corrupción.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, encabezó un masivo mitin en la Caja Mágica de Madrid el 25 de noviembre de 2026, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. El acto reunió a 10.000 asistentes y marcó un punto de inflexión en la recta final de la campaña electoral, con el popular presentando su paquete de medidas para transformar la administración y la seguridad ciudadana.

Compromisos de vivienda, impuestos y seguridad legal

Alberto Núñez Feijóo detalló su propuesta centralizada en tres pilares fundamentales: construir un millón de viviendas nuevas, reducir drásticamente el número de ministerios y eliminar la ocupación ilegal mediante la desalojación en 48 horas. El candidato afirmó que su equipo gobernante implementaría una reducción impositiva generalizada para aliviar la carga financiera de los hogares y las empresas españolas.

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Feijóo describió estas medidas como una respuesta directa a las aspiraciones de una ciudadanía que busca estabilidad económica y legal. El popular insistió en que un gobierno de cambio garantizaría una inmigración legal y ordenada, contrastando su enfoque de cumplimiento estricto de la ley con la gestión actual del ejecutivo socialista.

Isabel Díaz Ayuso critica el impuesto a la fortuna y el modelo socialista

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, utilizó su intervención para elogiar el modelo económico regional, calificándolo como el tractor de la economía nacional, mientras lanzaba una dura critique al presidente Pedro Sánchez. La líder regional señaló que el ejecutivo actual se encuentra en sus peores momentos políticos y condenó la reciente anuncio de un nuevo impuesto a las fortunas superiores a 100 millones de euros.

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Ayuso exhortó a la ciudadanía a votar por el cambio para recuperar la libertad que, según afirmó, el gobierno ha ido restringiendo paulatinamente. La presidenta madrileña cuestionó la viabilidad del modelo socialista al preguntar al público si podía imaginarse Madrid sin la influencia del presidente del Gobierno, provocando ovaciones ante la audiencia presente en el estadio.

Feijóo advierte sobre el fraude electoral y la apatía ciudadana

Alberto Núñez Feijóo dirigió un mensaje directo a Pedro Sánchez para disipar los temores sobre un posible fraude electoral, desestimando las advertencias sobre urnas de cartón y refrendando la solidez del proceso democrático. El candidato popular advirtió contra la estrategia del gobierno de generar apatía y olvido histórico, acusando al ejecutivo de intentar paralizar al electorado mediante la anestesia moral.

Feijóo enfatizó la urgencia de vencer la amnesia política y recordar los supuestos delitos de corrupción y mentiras del gobierno actual. El candidato instó a la movilización masiva, incluyendo a aquellos votantes históricos del socialismo que podrían sentirse avergonzados por la gestión actual, para asegurar una victoria clara que legitime el cambio de rumbo.

Cronometraje político y próximos pasos estratégicos

El mitin servía también para ajustar el ritmo de campaña a cuatro días de distancia de las elecciones, evitando la euforia prematura pero manteniendo la presión sobre la opinión pública. El candidato aseguró que la velocidad de desmontaje del sanchismo sería acelerada una vez en la Moncloa, prometiendo soluciones rápidas a problemas estructurales como la vivienda y el transporte.

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Las declaraciones finales reiteraron que la decisión del 23 de julio definiría el futuro institucional y social de España, requiriendo un voto consciente y patriótico. La estrategia de Feijóo y Ayuso se centraba en demostrar que existe una mayoría silenciosa dispuesta a cambiar la política española para restaurar la decencia y la eficacia en la administración pública.