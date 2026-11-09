Feijóo promete despolitizar empresas públicas y reformar el mercado energético en España

Alberto Núñez Feijóo expone su plan para recuperar empresas públicas, reducir el impuesto eléctrico y reformar la gestión de infraestructuras clave.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, ha definido su estrategia económica inicial centrada en la despolitización del sector empresarial público y la estabilización de los precios energéticos. En una entrevista concedida al medio Expansión, el líder popular afirmó que su prioridad absoluta en los primeros cien días de mandato será impulsar una legislación robusta que aborde la propiedad horizontal, las leyes del suelo y las medidas contra la ocupación de viviendas.

Feijóo criticó abiertamente la intervención directa del Gobierno de Pedro Sánchez en empresas estratégicas como Telefónica, argumentando que estas acciones no responden a intereses ciudadanos legítimos. El candidato popular enfatizó que su objetivo fundamental es garantizar que las empresas operen con eficiencia y competitividad, rechazando cualquier motivación política o control sobre mercados publicitarios y televisivos. Reiteró que su mandato se basará en la competencia técnica y la honestidad, no en la afiliación partidista.

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Crítica a la intervención estatal y gestión de Indra

El líder del PP señaló que su principio rector consiste en devolver a las empresas que alguna vez funcionaron sin capital público a su estado natural original, salvo en sectores vitales para la soberanía nacional. Respecto a la participación estatal en Telefónica, indicó que no existe una explicación clara más allá del intento de obtener el control de la compañía, y mencionó que evaluará con detalle los contratos de Indra y otras participaciones gubernamentales. Señaló la inestabilidad en Indra, donde han alternado tres presidentes distintos, llegando algunos a ser destituidos por conflictos de intereses percibidos.

Feijóo declaró que la idoneidad de los responsables de estas entidades públicas se medirá exclusivamente por su trazabilidad, rigor y honestidad como gestores, no por su identidad política. Afirmó que, si se identifican gestores más profesionales adecuados para los sectores específicos, su responsabilidad sería valorarlo, aunque aclaró que su prioridad inmediata es formar un Gobierno compuesto por personas competentes. Explicó que no impondrá cesos directos, pero cuestionará rigurosamente la justificación y el funcionamiento de las decisiones empresariales ante los ciudadanos.

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Reforma del mercado eléctrico y gestión de Redeia

En el ámbito energético, el candidato propuso un equilibrio que garantice tanto la seguridad del suministro como la reducción de precios para los consumidores. Destacó el alza del treinta punto tres por ciento en la electricidad y el cincuenta punto cinco por ciento en el gasóleo, cuestionando la narrativa gubernamental sobre la protección de los trabajadores. Para abaratar el recibo de la luz, el Partido Popular planea reducir el actual impuesto de generación eléctrica, fijado en un siete por ciento, como medida inmediata de alivio económico.

Además, Feijóo adelantó que, tras solicitar un informe al Consejo de Seguridad Nuclear, su intención es ampliar la vida útil de las centrales nucleares entre uno y dos lustros. Criticó el funcionamiento de Redeia, argumentando que la expansión eólica y fotovoltaica se ha realizado sin las redes de entronque necesarias para verter la energía a la red. Indicó que una auditoría preliminar revela que se requieren inversiones de entre diez mil y trece mil millones de euros en Redeia para evacuar la producción actual y reforzar la red, evitando así apagones o faltas de potencia que afectan a más de doscientas mil viviendas sin entregar.

Heredencia bancaria y seguridad ferroviaria

Al abordar la situación de CaixaBank, Feijóo aclaró que la participación pública procede de la crisis bancaria y la reestructuración anterior, donde se garantizaron los depósitos tras la transferencia de las cajas quebradas. Se comprometió a revisar la situación de las cuentas para asegurar la transparencia. También se refirió a los accidentes ferroviarios recientes, atribuyendo el deterioro de la seguridad no a fallos mecánicos, sino a la frivolidad con la que se han tratado las infraestructuras en España, calificando a los operadores de transporte de viajeros como víctimas empresariales de esta negligencia institucional.