Feijóo promete auditar vías ferroviarias y revocar gratificaciones de Adif

Alberto Núñez Feijóo asegura que revisará el tren palmo a palmo tras Urda, eliminará pagos a directivos de Adif y garantizará la seguridad en el AVE antes del 29 de noviembre.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este domingo en Málaga su intención de realizar una auditoría exhaustiva del transporte ferroviario si vence las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El líder popular se comprometió a revisar la infraestructura palmo a palmo para restaurar la confianza de los usuarios, asegurando que la seguridad siempre primará sobre cualquier urgencia política o operativa.

Compromiso de seguridad en infraestructuras ferroviarias

Alberto Núñez Feijóo declaró que el dinero público se destinará exclusivamente a revisar cada traviesa, cada kilómetro de catenaria y cada vía férrea para garantizar que no exista miedo al utilizar el tren. El candidato a la presidencia del Gobierno afirmó rotundamente que no pondrá las prisas por encima de la seguridad, estableciendo este principio como la base de su política de transporte.

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Feijóo insistió en que, antes de recuperar la normalidad del servicio, es obligatorio garantizar la seguridad al cien por ciento. Para ello, el Partido Popular propone una auditoría completa que permita identificar y subsanar todas las deficiencias detectadas, especialmente en redes de alta velocidad como el AVE andaluz, donde 32.000 personas utilizan el servicio a diario.

Rechazo a las gratificaciones de los directivos de Adif

El líder del PP tachó de "vomitivo" el cobro de gratificaciones por parte de los directivos de Adif unos días después del accidente de Urda, ocurrido en Toledo. Feijóo censuró públicamente que estos ejecutivos hayan percibido bonificaciones tras causar un desastre que ya sumaba 115 víctimas mortales en accidentes ferroviarios recientes. El candidato exigió que los directivos devuelvan ese dinero si tienen un ápice de dignidad, argumentando que no se puede premiar la negligencia.

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Además de la postura moral, Feijóo subrayó que la respuesta del Gobierno ante la situación es nula, a pesar de que han aparecido nuevas deficiencias en el mismo tramo de vía del accidente de Adamuz. El jefe del Ejecutivo en funciones ha sido criticado por no tomar medidas efectivas que salvaguarden a los viajeros, lo que refuerza el argumento del PP de que es necesaria una cambio de gestión urgente.

Auditoría completa para el AVE andaluz

El candidato popular destacó la importancia crítica de la red de alta velocidad en Andalucía, mencionando que 32.000 personas usan a diario el AVE andaluz. Esta cifra justifica la necesidad de una auditoría completa y transparente que asegure la integridad de las infraestructuras. El Partido Popular presenta esta medida como una solución técnica y ética para evitar futuros desastres y recuperar la normalidad del servicio sin comprometer la vida de los ciudadanos.

La intervención de Alberto Núñez Feijóo se realizó durante un gran acto de precampaña celebrado en Málaga, donde la organización calculó la presencia de unas 6.000 personas. Junto a él participó el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, en un evento que sirvió para lanzar los pilares de su programa de gobierno en materia de transporte y seguridad pública antes de la cita electoral.