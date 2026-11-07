Feijóo promete auditar ferrocarriles y procesar al PSOE por el accidente de Urda

El líder popular asegura que auditará el sistema ferroviario 'hasta la última traviesa' y exige cárcel a los responsables del caso Koldo y el siniestro de Urda.

El presidente del Partido Popular, Alfonso Feijóo, durante su acto de precampaña en Valladolid el 10 de noviembre, lanzó un ataque frontal contra la gestión del Gobierno central. Feijóo prometió auditar minuciosamente el sistema ferroviario si llega a formar gobierno, asegurando que examinará cada componente hasta la última traviesa. Esta declaración se produjo en un contexto de alta tensión política tras el trágico accidente de trenes ocurrido en Urda.

Compromiso de rigor ferroviario

La garantía de seguridad es el pilar central de la promesa de Feijóo ante la crisis ferroviaria que ha sacudido al país en los últimos meses. El político conservador afirmó que su partido se compromete a proporcionar todas las respuestas y a revelar la verdad completa sobre los fallos estructurales. Enfatizó que se auditarán los sistemas de transporte y los mecanismos de respaldo para recuperar la confianza pública. Esta medida busca evitar que la selección de personal clave se realice por amiguismo, priorizando la gestión y la experiencia.

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Críticas a la degradación institucional

Feijóo utilizó la plataforma para criticar duramente la supuesta degradación del Gobierno de Pedro Sánchez desde enero hasta octubre. Señaló la cifra de 115 fallecidos en accidentes ferroviarios, distribuidos entre el siniestro de Adamuz y el de Urda como pruebas de incompetencia. El líder popular acusó a los socialistas de haber desviado fondos de seguridad hacia el robo o el beneficio personal. Aseguró que la salida del poder no sería suficiente para quienes tengan responsabilidades penales directas.

La sombra del Caso Koldo

El Ministerio de Transportes se convirtió en el blanco principal de las acusaciones relacionadas con el Caso Koldo. Feijóo detalló que existen 17 sumarios, 23 delitos y 131 socialistas imputados que enfrentan más de 1.400 años de cárcel. Criticó la decisión de nombrar a Carlos Cuerpo como ministro provisional, argumentando que era un intento de tapar la corrupción. Consideró que esta estrategia evidencia una sobrerreacción política que prioriza la supervivencia electoral sobre la gestión pública eficiente.

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Homenaje a las víctimas de Urda

El encuentro con las víctimas del accidente de Urda fue el momento emotivo de la comparecencia en la capital vallisoletana. Feijóo relató que recibió en su despacho a un superviviente que aún tenía grapas en la frente, solicitando que el país recuperara la normalidad. Esta interacción personal fundamentó su promesa de poner fin a la 'política basura' y al teatro mediático que, según su análisis, ha dominado los últimos años. Insistió en que la seguridad de los españoles no puede ser un instrumento de campaña electoral.

Otros frentes de tensión política

Más allá del transporte, el líder popular abordó la crisis migratoria en las fronteras y la situación económica de las familias. Rebatíó la versión oficial sobre el número de migrantes, afirmando que superaron los 100.000 en los últimos tres meses. Criticó también la falta de atención a la crisis climática y el impacto de la inflación en los hogares. Su discurso concluyó con un llamado a la esperanza y al cambio de etapa política para mejorar la calidad de vida ciudadana.