El líder del Partido Popular ha llamado a los empresarios catalanes a la colaboración para poner fin a la decadencia de la política española. Ha criticado duramente al Gobierno y al PSOE y ha pedido elecciones inmediatas a Cortes Generales.

El líder del Partido Popular , Alberto Feijóo , ha llamado a los empresarios catalanes a la colaboración para poner fin a la decadencia de la política española.

Feijóo ha asegurado que será persistente en su objetivo de devolver la decencia a su país, con ayuda o sin ella. Ha criticado duramente al Gobierno y al PSOE, y ha pedido elecciones inmediatas a Cortes Generales ante el colapso que está comportando las últimas medidas del Ejecutivo. La convocatoria electoral es el único final digno para el Gobierno, según Feijóo, quien ha tildado de insostenible la situación actual.

Ha pedido la colaboración de todos los agentes para impulsar un cambio de rumbo en el Gobierno y ha asegurado que en las autonomías donde gobierna, los populares lo hacen pensando en todos. Ha contrapuesto los últimos escándalos con la otra forma de hacer política, honesta e inútil, de su partido





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