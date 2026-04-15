Feijóo Modera Expectativas para Andalucía: El PP Admite la Dificultad de la Mayoría Absoluta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha transmitido a sus parlamentarios la complejidad de asegurar la mayoría absoluta en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, alertando sobre la influencia del reparto de votos y la posible fortaleza de Vox en provincias clave como Jaén, Huelva y Almería.

El Partido Popular ha comenzado a moderar sus expectativas de cara a las inminentes elecciones andaluzas del 17 de mayo. Esta estrategia no se limita a un discurso público, sino que se ha trasladado de manera explícita a los círculos internos del partido. En una reunión celebrada recientemente en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo , líder del PP, comunicó a sus diputados y senadores que la consecución de una mayoría absoluta en Andalucía no es una certeza.

Les advirtió, según fuentes presentes en el encuentro, que las mayorías absolutas son considerablemente difíciles de alcanzar, y señaló que el sistema de reparto de escaños en las ocho provincias andaluzas, conocido como el juego de los restos, podría resultar en que el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla, a pesar de obtener un número significativo de votos, pierda la gobernabilidad independiente de la que goza actualmente, todo ello por márgenes de votos muy estrechos. Feijóo enfatizó la importancia nacional de estos comicios andaluces. Este mensaje, pronunciado a puerta cerrada ante los parlamentarios, fue interpretado de diversas maneras por los asistentes. Algunos lo vieron como una llamada de atención a la prudencia general de los dirigentes populares en las próximas semanas, instándolos a actuar con cautela y a evitar cualquier paso en falso. Otros, sin embargo, percibieron esta intervención como un intento de anticiparse a un posible resultado no deseado, una especie de autoprotección para mitigar el impacto de una derrota o un resultado inferior al esperado, lo que algunos denominaron como ponerse la venda antes de la herida.

Aunque en su intervención pública del día anterior el líder del PP no hizo mención alguna a las elecciones andaluzas, sí quiso abordar el tema una vez que los micrófonos fueron apagados, dirigiéndose directamente a sus diputados y senadores. Tal y como confirmaron varias fuentes presentes en la reunión a EL PAÍS, el objetivo era alertarlos sobre la fragilidad del escenario para la mayoría absoluta en Andalucía. Feijóo alabó la figura de Juan Manuel Moreno Bonilla, calificándolo como un candidato excepcional, pero seguidamente presentó una visión más sombría basada en las proyecciones de voto. Estas proyecciones, según explicó, dibujan un panorama muy ajustado en el que el PP podría quedarse por debajo de los 55 escaños necesarios para la mayoría absoluta, un umbral que actualmente superan con 58 escaños.

El líder del PP se refirió específicamente a una encuesta publicada ese mismo día por el Centro de Estudios Andaluz (Centra), la cual preveía la victoria del PP de Moreno Bonilla con un 42,8% de los apoyos. Sin embargo, la encuesta también indicaba que los populares tendrían dificultades para alcanzar la mayoría absoluta, pronosticando entre 54 y 57 escaños. El quid de la cuestión, como reiteró Feijóo ante su bancada, reside en el sistema de reparto de los restos y la notable presencia de Vox, que se sitúa en un rango de entre el 17% y el 19% del voto. El PP andaluz tiene la ambición de sumar un millón y medio de votos en Andalucía y obtener la victoria en las ocho provincias, pero en el seno del partido se advierte que tan solo unos 15.000 votos podrían alterar significativamente el resultado final. La clave, según fuentes del partido, se concentra en tres provincias concretas: Jaén, Huelva y Almería, lugares donde Vox ha mostrado una mayor fortaleza, influenciada en parte por el debate sobre la inmigración. Feijóo explicó que, con un porcentaje de voto idéntico, la distribución de los escaños podría ser la diferencia entre alcanzar o no el umbral decisivo.

Por consiguiente, Feijóo ha optado por gestionar las expectativas internamente, un mensaje que ha generado diversas lecturas entre los asistentes. Para algunos, la intervención del líder representa la cruda realidad y constituye un estímulo para que el partido redoble sus esfuerzos, además de ser una advertencia a los parlamentarios sobre la importancia de evitar errores que puedan tener una repercusión nacional. Un dirigente presente en el encuentro analizó el discurso como un llamado a la cautela, subrayando que en el contexto actual, cualquier desliz puede tener una dimensión nacional. Otros, no obstante, interpretaron la estrategia de Feijóo como un intento de manejar las expectativas de forma preventiva para evitar una decepción mayor si no se logra la mayoría absoluta, argumentando que se trataba de poner la venda antes de la herida. A pesar de esta cautela, fuentes cercanas a la dirección del PP andaluz insisten en que las expectativas del partido son muy positivas y que la mayoría absoluta no es, en modo alguno, un escenario descartable.

El líder del PP también hizo hincapié en la trascendencia de los comicios andaluces para la estrategia política a nivel nacional. Utilizó una analogía para ilustrar la importancia de estos comicios, comparando las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León con exámenes parciales que el PP ha superado con éxito, mientras que Andalucía representa la evaluación de dos asignaturas completas. Feijóo ha dejado meridianamente claro que la autonomía de la campaña andaluza recae al cien por cien en el partido de la comunidad, por lo que la dirección nacional de Génova se ha puesto a disposición del PP andaluz. Será Juan Manuel Moreno Bonilla quien tome la decisión final sobre la participación de dirigentes nacionales en la campaña. De momento, los populares andaluces han optado por no contar con la presencia de los expresidentes del Gobierno del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, en la campaña. Feijóo, por su parte, sí participará, aunque el propio presidente andaluz aboga por una presencia mínima de dirigentes externos en sus actos electorales, priorizando una orientación puramente andaluza, según apuntan desde su equipo.

Cabe destacar que la campaña electoral en Andalucía coincidirá con el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida aprobada recientemente por el Consejo de Ministros contra la que Feijóo se ha posicionado públicamente, calificándola de inhumana, injusta, insegura e insostenible en su discurso abierto ante diputados y senadores.





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