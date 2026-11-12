Feijóo lidera campaña en Badalona con foco en seguridad y rebaja fiscal

Alberto Núñez Feijóo inicia la campaña electoral en Badalona priorizando la lucha contra la ocupación y la inmigración irregular para captar votos en Catalunya.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha iniciado su gira electoral en Catalunya con un mitin central en Badalona, una ciudad estratégica donde el alcalde Xavier García Albiol ha logrado contener el avance de la extrema derecha. Este acto de apertura sirve para proyectar una propuesta de cambio basada en tres pilares fundamentales: la lucha intransigente contra la ocupación ilegal de viviendas, el control estricto de la inmigración irregular y la rebaja significativa de impuestos para los ciudadanos.

Estrategia Electoral y Visitas Provinciales

La estrategia del Partido Popular para las elecciones del 29-N implica visitas reiteradas a la región catalana, con planes confirmados para recorrer también Girona y Lleida. El objetivo principal es arañar escaños en estas circunscripciones y posicionar a los electores catalanes como un motor indispensable para la reconstrucción de España. Feijóo ha enfatizado que la integridad territorial del Estado no es un tema negociable bajo ninguna circunstancia.

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Desde el pabellón municipal del barrio popular de Llefià, en Badalona, el líder popular ha situado a los votantes catalanes como una prioridad absoluta dentro de su estrategia nacional. Ha dejado claro que su ambición no consiste en centralizar más competencias en el Estado, sino en garantizar que el actual modelo de autonomía funcione con eficiencia y efectividad. Esta postura busca desactivar las críticas sobre un supuesto afán centralizador mientras se presenta al PP como un partido dispuesto a trabajar dentro del marco autonómico existente.

Seguridad, Inmigración y Política Fiscal

El discurso central de la campaña gira en torno a la seguridad ciudadana y el orden público. Alberto Núñez Feijóo ha asociado directamente su proyecto político con la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas y la gestión firme de la inmigración irregular. Xavier García Albiol, actuando como ponente de la futura ley contra la ocupación ilegal, ha advertido que su enfoque será inflexible y severo para con quienes infrinjan estas normas.

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Además de la seguridad, la propuesta económica del Partido Popular destaca por la promesa de rebajar la carga fiscal. Feijóo ha cuestionado abiertamente los beneficios reales del traspaso de la gestión de Rodalies a la Generalitat de Catalunya, argumentando que este mecanismo no ha mejorado el servicio para los usuarios. Ha recordado las tragedias ferroviarias recientes en Urda, Aramuz y Catalunya para ilustrar lo que considera un funcionamiento deficiente de los servicios públicos esenciales.

Posicionamiento Frente a la Extrema Derecha

La batalla política por la preeminencia en Catalunya enfrenta al Partido Popular con la extrema derecha, representada principalmente por Vox. Para ganar terreno, los populares han utilizado a Xavier García Albiol como su principal referente en la región, destacando su éxito al frenar el auge electoral de Abascal en Badalona. En esta ciudad, que cuenta con más de medio millón de habitantes, la extrema derecha no tiene representación municipal actual, lo que valida la estrategia del PP de utilizar figuras locales de éxito.

Xavier García Albiol también ha dirigido acusaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez por supuestamente enviar inmigrantes en situación irregular a Catalunya desde Canarias. Aunque no ha aportado datos específicos que respalden estas afirmaciones en el discurso público inmediato, el mensaje busca consolidar el voto de aquellos electores que priorizan una política migratoria restrictiva. Ha invitado a estos votantes a concentrar su esfuerzo electoral en el Partido Popular.

Impacto Político y Perspectivas Electorales

El contexto político para el Partido Popular es desafiante. Las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) descartan una mayoría absoluta para la alianza PP-Vox y muestran un estancamiento en la intención de voto para la rebaja de impuestos. Alberto Núñez Feijóo ha acusado al ejecutivo del PSOE de malversación de recursos y de haber criminalizado a ciertos sectores de la sociedad, aunque mantiene que el ciclo político actual es imparable.

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El objetivo cuantitativo del Partido Popular es obtener un resultado sólido en las cuatro provincias catalanas. En las elecciones de 2023, el PP no logró obtener diputados en Lleida ni en Girona. Para consolidar su posición, el partido necesita asegurar la segunda fuerza en Barcelona con seis escaños, mantener la representación en Tarragona y, crucialmente, penetrar en Lleida y Girona, donde en 2023 quedaron a muy poca distancia de ganar un escaño cada una.

La reacción dentro del equipo del Partido Popular ha sido de confianza. El presidente del PP de Barcelona, Fernández, ha elogiado tanto el coraje de Xavier García Albiol para combatir la delincuencia como la voluntad de unión de Feijóo. Ha utilizado referencias culturales populares para asegurar que Feijóo llegará a La Moncloa, indicando que la campaña ha comenzado con una narrativa clara y un camino definido que empieza en Badalona.