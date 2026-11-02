Feijóo lidera campaña con rigor y exige gestión competente tras accidente

Alberto Núñez Feijóo establece el rigor como lema electoral para el 29 de noviembre, criticando la gestión del gobierno y exigiendo profesionales en ministerios clave tras la crisis ferroviaria.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha establecido claramente que la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre se centrará en la capacidad de gestión, el rigor técnico y la experiencia administrativa como pilares fundamentales para la reconstrucción nacional. Este enfoque busca contrastar su perfil con la actual administración, situando la competencia profesional como el criterio principal para gobernar el país en medio de la incertidumbre generada por los recientes sucesos.

Crisis ferroviaria y demanda de perfiles profesionales

El accidente ferroviario de Urda ha actuado como un detonante inmediato que redefine la narrativa política, obligando al principal partido de la oposición a poner bajo el escrutinio la preparación técnica de los actuales titulares ministeriales. Feijóo utilizó una entrevista televisiva para cuestionar directamente la idoneidad del socialista Óscar Puente para el Ministerio de Transportes, insistiendo en que la seguridad requiere un liderazgo basado en la honestidad y los conocimientos especializados.

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El candidato popular afirmó explícitamente que, de alcanzar La Moncloa, su prioridad sería nombrar a profesionales cualificados al frente de las carteras ministeriales, rechazando cualquier criterio que no sea estrictamente la competencia técnica. Esta postura se presenta como una respuesta necesaria ante lo que el PP califica como una falta de rigor en la administración actual, buscando captar el voto de aquellos ciudadanos que priorizan la eficacia institucional.

Críticas a la gestión política del PSOE y Pedro Sánchez

Feijóo dirigió ataques feroces contra la estrategia política de Pedro Sánchez, acusando al presidente del Gobierno de instrumentalizar la tragedia para fines electoralistas en lugar de centrarse exclusivamente en las labores de rescate y apoyo a las víctimas. El líder popular consideró de un nivel moral inaceptable que el ejecutivo estuviera analizando sondeos para decidir si cesar o no al ministro de Transportes mientras los cuerpos de los fallecidos aún no habían sido entregados a sus familias.

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El líder del PP también condenó las declaraciones y actitudes de algunos sectores cercanos al gobierno, exigiendo que se ahorren las burlas y las reflexiones innecesarias sobre el lamentable estado del sistema ferroviario español. Feijóo enfatizó que la seriedad no es un defecto, sino una forma de respeto que los españoles merecen recibir, subrayando que la actitud actual del gobierno es infame, cruel y ruin para con los afectados.

Impacto en la sociedad y promesa de orden público

Más allá de la gestión ministerial, la campaña también aborda la seguridad ciudadana y la estabilidad social, un tema sensible tras los disturbios provocados por grupos ultra en ciudades como Barcelona y Bilbao. Feijóo lamentó que muchos comercios tuvieran que tapiar sus escaparates por miedo a la violencia y prometió garantizar la paz si llega a la presidencia, presentando el orden público como una condición indispensable para el desarrollo económico.

Además de la seguridad interna, el candidato popular destacó la necesidad de una gestión diplomática eficaz entre España y Marruecos para resolver las tensiones fronterizas y facilitar el retorno de las personas afectadas. Esta postura se integra en una visión más amplia de gobernanza que combina la competencia técnica interna con la prudencia en las relaciones exteriores, buscando proyectar una imagen de control total sobre los diferentes frentes de crisis.

Reconfiguración de los actos electorales y perspectivas

La agenda electoral se ha visto obligada a ajustarse debido a la suspensión previa de citas programadas, pero tanto el Partido Popular como el PSOE han reanudado sus actividades para el 29 de noviembre. Pedro Sánchez retoma la precampaña con actos en Valencia y Bilbao, anunciando un cambio de tono en sus intervenciones, aunque el PP mantiene que la diferencia fundamental radica en la capacidad real de gestión y no solo en la retórica.

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Feijóo se mostró convencido de que el electorado elegirá un mejor Gobierno el próximo 29 de noviembre, argumentando que el problema no es España, sino su actual gestión política. Mientras las encuestas prevén un repunte para el PP tras el accidente, el líder popular insiste en que España necesita gente que quiera y sepa gobernar, ofreciendo una alternativa basada en la humildad y la experiencia frente a lo que describe como la improvisación del ejecutivo actual.