Feijóo lanza una nueva moción de censura instrumental para forzar elecciones, pero PNV y Junts descartan apoyarla

El líder del PP presenta una moción de censura con la promesa de convocar elecciones inmediatas, sin embargo, los partidos nacionalistas vascos y catalanos, cuyos votos serían decisivos, rechazan cualquier apoyo a la iniciativa mientras persistan los vetos a Vox.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo , ha presentado una nueva moción de censura instrumental contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , con la promesa de convocar elecciones generales inmediatas tras alcanzar el poder.

Esta propuesta busca capitalizar la presión generada por los casos de supuesta corrupción que afectan al PSOE y el bloqueo parlamentario, situando al PP como alternativa de gobierno. Sin embargo, las formaciones nacionalistas vascas y catalanas, cuyos votos serían decisivos para alcanzar la mayoría absoluta necesaria junto a PP, Vox y UPN, han rechazado de plano any apoyo a esta iniciativa.

El PNV, a través de su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, y de su presidente, Aitor Esteban, ha insistido en que no contempla apoyar "ninguna moción de censura", aunque también ha instado a Sánchez a convocar elecciones anticipadas, considerando que los escándalos de corrupción y el bloqueo institucional hacen inviable la legislatura. Por su parte, Junts se mantiene en un silencio expectante y ha eludido pronunciarse sobre la oferta de Feijóo.

En privado, fuentes del partido independentista catalán señalan que no tienen capacidad unilateral para activar un cambio de gobierno y que su prioridad son elecciones anticipadas. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha recordado que su "línea roja" es la presencia de Vox en el gobierno, descartando cualquier acuerdo que facilite el acceso de la "extrema derecha" al poder.

Feijóo, por su lado, ha cargado contra los nacionalistas vascos, preguntándose si van "a vivir de rodillas o con dignidad", mientras su portavoz nacional, Borja Sémper, ha advertido que cuando "las urnas les pasen por encima" se preguntarán "qué ha pasado". A pesar de la oferta y de la retórica beligerante del PP, la moción ha caído en "saco roto" dado que ni PNV ni Junts están dispuestos a aupar a Feijóo, quien además necesitaría irremediablemente los votos de Vox.

El contexto se enmarca en una legislatura marcada por la inestabilidad, los casos de corrupción que salpican al PSOE y la estrategia del PP de forzar la convocatoria electoral anticipada mediante la presión a sus aliados parlamentarios. Feijóo, que este martes desarrolla un acto con empresarios catalanes en el Cercle d'Economía de Barcelona, apela directamente a estos dos partidos, a los que el PP ha señalado repetidamente como responsables de la perpetuación de Sánchez en el poder.

La Constitución española establece que las moces de censura son constructivas, por lo que no se vota la continuidad de Sánchez, sino la investidura de Feijóo como nuevo presidente. Esta particularidad complica aún más las posibilidades de éxito, dado que los nacionalistas, aunque críticos con Sánchez, desconfían del líder popular y rechazan categóricamente gobernar con Vox.

Mientras tanto, tanto PNV como Junts coinciden en solicitar elecciones anticipadas, pero difieren en la vía: el PNV pide a Sánchez que "coja el toro por los cuernos" y disuelva las Cortes, mientras Junts prefiere no forzar una moción y esperar a que sean los propios comicios los que decidan. El silencio de Junts y la negativa explícita del PNV dejan la iniciativa de Feijóo sin apoyos reales, evidenciando el aislamiento parlamentario del PP para desalojar a Sánchez de la Moncloa sin el concurso de la izquierda.

La situación refleja la complejidad de la aritmética parlamentaria y las profundas divisiones entre los partidos que podrían aspirar a conformar una alternativa de gobierno, donde las exigencias ideológicas y de estrategia a corto plazo bloquean cualquier posibilidad de acuerdo





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