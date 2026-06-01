Feijóo impulsa una moción de censura para forzar elecciones mientras el PP descarta un presidente neutral

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado su intención de presentar una moción de censura contra el Gobierno para convocar elecciones anticipadas, buscando el apoyo de varios partidos como Vox, PNV, Junts, UPN y Coalición Canaria. Sin embargo, dentro del propio PP surgen voces críticas, como la de Jaime de los Santos, que duda de la posibilidad de acuerdos con el PNV, y la propuesta del exministro García-Margallo de nombrar a un presidente neutral, opción que el partido rechaza rotundamente.

Alberto Núñez Feijóo continúa su estrategia para impulsar una moción de censura contra el Gobierno, ofreciendo a Junts y PNV apoyar una moción que convoque elecciones inmediatamente.

Feijóo destacó la necesidad de coherencia entre los partidos, incluyendo a Vox, PNV, Junts, UPN y Coalición Canaria, para lograr elecciones anticipadas. Sin embargo, Jaime de los Santos, del PP, cuestionó la posibilidad de acuerdos con el PNV debido a su relación con el PSOE.

Por otro lado, José Manuel García-Margallo sugirió una moción de censura para nombrar a un presidente neutral, pero el PP descarta esta opción, manteniendo a Feijóo como su único candidato. El líder del PP ha insistido en que desde Vox al PNV, pasando por Junts, UPN y Coalición Canaria, 184 diputados piden elecciones anticipadas e inmediatas. Los grupos tienen la responsabilidad. Decencia y elecciones inmediatas.

Si quieren, habrá decencia y elecciones. Hay que hacer esa pregunta a cuatro diputados.

Además, Feijóo ha señalado que si están de acuerdo, harán elecciones de manera inmediata, pero si dicen una cosa y hacen lo contrario… Ahora bien, Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación del PP, no le ha echado precisamente una mano a su jefe en esa intención de tender puentes con el PNV. ¿A qué acuerdo se va a llegar con un partido como el PNV que está absolutamente secuestrado por el PSOE?

Otra idea que ha aparecido es la que ha propuesto el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, a través de un vídeo en sus redes sociales: La situación de España es absolutamente paradójica (…). La única solución que a mí se me ocurre, lo que yo llamaría una moción de censura constructiva. Hacer presidente del Gobierno a un personaje políticamente neutro, moralmente irreprochable y con enorme prestigio intelectual.

Es decir, el exministro plantea que Feijóo proponga una moción de censura para hacer presidente del Gobierno a una persona que no sea él. No obstante, el PP ha aseverado que no, porque el candidato es Feijóo… o Feijóo





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