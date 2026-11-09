Feijóo Garantiza Pensiones y Control de Fronteras en su Discurso Político

Alberto Núñez Feijóo defiende la gestión del PP sobre las pensiones y propone un plan de inmigración ordenada con reglamento de emergencia europeo inspirado en Ceuta para el 29 de noviembre.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha respondido directamente a la estrategia electoral de la izquierda centrada en alarmar sobre el futuro de las pensiones ante las elecciones del 29 de noviembre. El líder conservador considera que las críticas actuales sobre la supuesta incapacidad del PP para garantizar las prestaciones son relatos desactualizados y sin fundamento factual reciente.

Defensa Histórica de las Prestaciones Jubilación

Feijóo argumenta que cada vez que el PSOE llega al poder critica al PP por no garantizar las pensiones, pero sostiene que los hechos demuestran lo contrario durante sus mandatos. Destaca que en 2011, su formación evitó la mayor devaluación de pensiones de la historia, salvando el poder adquisitivo de los pensionistas en un entorno de un 20% y evitando un rescate financiero internacional.

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El candidato enfatiza que quien congeló las pensiones en el pasado fue el Partido Socialista, con el voto decisivo de Pedro Sánchez. Feijóo afirma que cuando el Partido Popular gobierna, la situación de las pensiones mejora, a diferencia de lo ocurrido bajo otras administraciones que comparan con las crisis en Irlanda, Portugal y Grecia.

Compromiso con el IPC y Reunión Pacto de Toledo

El compromiso firme del líder popular es la actualización automática de las pensiones conforme al índice de precios al consumo (IPC) en el futuro. Para asegurar la sostenibilidad del sistema, Feijóo anuncia la intención de reunir el Pacto de Toledo, buscando el consenso con sindicatos, partidos políticos y la patronal tras una auditoría pública.

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Reconoce el impacto del baby boom en la necesidad de destinar impuestos a la Seguridad Social, pero propone incentivar el ahorro privado desde el primer salario. Confirma la recuperación de las desgravaciones fiscales para planes de pensiones, aunque indica que la intensidad de estas medidas se determinará posteriormente.

Ceuta y la Estrategia de Inmigración Ordenada

Tras los acontecimientos en Ceuta y la situación en El Hierro, Feijóo propone una inmigración ordenada que evite el descontrol actual, señalando que España es el país donde más fácil es penetrar las fronteras. Critica la regularización incondicional y masiva de 1,3 millones de ciudadanos, atribuyéndole un efecto llamada superior al de cualquier otro país europeo.

El modelo propuesto vincula el permiso de residencia al contrato de trabajo, ofreciendo un periodo trimestral o semestral para buscar empleo tras finalizarlo. Descarta prorrogar indefinidamente la residencia a personas que no trabajan o no aportan al país, alineándose con el reglamento de retorno.

Reglamento de Emergencia Anti-Guerra Híbrida

Inspirado en la invasión de Ceuta, se impulsa un nuevo reglamento de emergencia en la Unión Europea para gestionar la inmigración como guerra híbrida. Este instrumento permitiría el retorno inmediato de ciudadanos, incluyendo menores, y la suspensión del asilo cuando se instrumentalice la migración.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha expresado su deseo de tener este reglamento preparado para finales de año. Feijóo asegura que cumplirá no solo este pacto, sino también las normativas vigentes de asilo y retorno de forma convicta.

Posicionamiento sobre Cataluña y Datos Tecnológicos

Aunque menciona haber visitado frecuentemente Cataluña durante su mandato, Feijóo no entra en detalles específicos sobre la relación bilateral en este fragmento. Por otro lado, se compromete a no cerrar los centros de datos y aborda el debate sobre la inteligencia artificial como un asunto que debe gestionarse a nivel de la Unión Europea en lugar de decisiones aisladas por estado miembro.