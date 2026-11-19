El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende su gestión y pide el voto el 29 de noviembre durante su debate final con Pedro Sánchez.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado este jueves su última intervención en el cara a cara televisivo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este momento crucial de la campaña, Feijóo ha marcado una distancia clara con sus críticos, asegurando que no se ajusta a un perfil de candidato tradicional ni participa en lo que él denomina políticamente como espectáculo. La entrevista se ha desarrollado en el contexto previo a las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre de 2026.

Feijóo ha puesto énfasis en su trayectoria administrativa y en su compromiso ético frente a las acusaciones políticas habituales. El político del PP ha declarado explícitamente que, aunque no sigue las reglas convencionales de la militancia activa en mítines, sí mantiene una conducta intachable. Ha rechazado categoricamente las imputaciones de robo o mentira, añadiendo que tampoco se ausenta de la responsabilidad nacional durante situaciones críticas como invasiones o crisis graves.

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Defensa del mérito administrativo y la gestión técnica

El líder popular ha centrado gran parte de su discurso en la defensa de sus capacidades técnicas como administrador público. Feijóo ha enumerado de forma directa sus logros y competencias, afirmando saber sacar adelante presupuestos, gestionar infraestructuras complejas y construir hospitales. Esta lista de competencias se presenta como la prueba definitiva de su idoneidad para dirigir los asuntos del Estado español en un momento de incertidumbre.

Además de las competencias técnicas, el dirigente del Partido Popular ha subrayado su lealtad hacia la verdad. Ha asegurado a los ciudadanos que siempre les dirá la verdad, independientemente de las circunstancias políticas. Esta promesa de honestidad se ha presentado como un contrapunto necesario a la situación actual, diferenciándose de lo que percibe como una falta de transparencia o competencia en el ejecutivo actual.

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La necesidad urgente de cambio en España

Feijóo ha interpretado la situación nacional como un momento que exige rotura con el modelo anterior. Según sus palabras, España necesita poner a funcionar de inmediato las estructuras del Estado, pero bajo una nueva dirección. El líder del PP ha argumentado que la ciudadanía necesita ver servidores públicos que sean competentes y decentes, capaces de respetar el esfuerzo individual de cada contribuyente.

La campaña se ha definido como un plebiscito sobre quién tiene la capacidad real de gobernar. Feijóo ha recordado que él ha gobernado previamente y que sabe lo que implica gestionar la cosa pública. Esta experiencia pasada es el pilar fundamental sobre el que construye su oferta de voto, presentándose como la única garantía de estabilidad y eficacia administrativa ante los retos futuros del país.

Llamamiento final para el 29 de noviembre

En su intervención final, Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un llamamiento directo a la participación ciudadana en las urnas. Ha pedido el voto para el 29 de noviembre, vinculando directamente esa fecha con la posibilidad de hacer lo posible por mejorar la situación del país. La elección se presenta como una oportunidad histórica para instalar una nueva era de gestión basada en el mérito.

Para cerrar su discurso, el candidato del Partido Popular ha utilizado una frase contundente para definir su compromiso personal: Yo sí cumplo. Esta afirmación resume la esencia de su campaña, basada en la entrega total y la responsabilidad. La expectativa se centra ahora en ver cómo estos argumentos resuenan en la opinión pública antes de la jornada electoral de finales de noviembre.